Группа «Аквариум» останавливает концертную деятельность

Группа «Аквариум» приостанавливает концертную деятельность. Об этом сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на лидера группы, рок-музыканта Бориса Гребенщикова.

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Ранее группе пришлось отменять концерты из-за отмены международных рейсов. В частности, был отменен запланированный на 29 марта концерт в Воронеже. Организаторы объяснили отмену тем, что часть музыкантов группы сейчас находится за границей и не имеет возможности прилететь.

Группа начала юбилейный концертный тур «Аквариум 50» еще в октябре 2021 года. Артисты выступили уже в 10 городах и дважды провели концерты в Лондоне. Последний концерт группа провела в Санкт-Петербурге 23 февраля 2022 года.