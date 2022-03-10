Скончался экс-солист "Отпетых мошенников"

50-летний экс-солист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос скончался в Москве. Об этом сообщает «Стархит».

10 марта Вячеслав Зинуров, известный под псевдонимом Том Хаос, должен был участвовать в съемках, но перестал выходить на связь после полудня.

Зинуров входил в первый состав группы «Отпетые мошенники» вместе с Сергеем Амораловым и Игорем (Гариком) Богомазовым. Группа до сих пор давала концерты, но год назад Зинуров покинул ее. Это объяснялось финансовыми разногласиями с директором Сергеем Амораловым.