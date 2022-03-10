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27 минут назад

Скончался экс-солист "Отпетых мошенников"

Диана Товсепова

50-летний экс-солист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос скончался в Москве. Об этом сообщает «Стархит».

Скончался экс-солист "Отпетых мошенников"
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

10 марта Вячеслав Зинуров, известный под псевдонимом Том Хаос, должен был участвовать в съемках, но перестал выходить на связь после полудня.

Как сообщает Telegram-канал Mash, предварительно, артист покончил жизнь самоубийством, оставил предсмертную записку.

Зинуров входил в первый состав группы «Отпетые мошенники» вместе с Сергеем Амораловым и Игорем (Гариком) Богомазовым. Группа до сих пор давала концерты, но год назад Зинуров покинул ее. Это объяснялось финансовыми разногласиями с директором Сергеем Амораловым.

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