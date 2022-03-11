Как изменилась внешность Шэрон Стоун за 31 год

10 марта звезде «Основного инстинкта» Шэрон Стоун исполнилось 64 года. Знаменитая красотка по сей день «разжигает огонь» на красных ковровых дорожках, демонстрируя свою идеальную фигуру в облегающих нарядах. Мы решили вспомнить, как менялась внешность актрисы на протяжении всей ее карьеры и заодно спросили у эксперта, с помощью каких методик ей удается выглядеть на все 30.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Шэрон Стоун — счастливая обладательница эффектной внешности и вечной (в буквальном смысле этого слова) молодости. Актриса частенько экспериментировала с имиджем, но только в плане стрижек. Цвет ее волос практически не менялся — лишь иногда переходил от теплых тонов к холодным и наоборот. А так звезда Голливуда носила и косые челки, каре, боб, удлиненные локоны до плеч и даже роскошные кудри. Однако Шэрон уже несколько лет придерживается стильной пикси. Эта стрижка ее очень молодит — и с этим нельзя не согласиться.

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Если звезда меняла стрижки как перчатки, то лишь одно остается неизменным. Многие задаются вопросом, как 64-летней актрисе удается выглядеть на все 30? Обычный обыватель может и не заметить, что она обращалась к услугам пластической хирургии. Но мы все же попытаемся разобраться в этом вопросе вместе с нашим экспертом.

Зайнаб Рабаданова, пластический хирург клиники «Семейная», направление Beauty

С возрастом каждая женщина неминуемо сталкивается с такой проблемой, как гравитационный птоз. Скорректировать внешние изменения могут нитевые методики и косметология, но глобально помочь с этим может только хирургия. Рассматривая фото последних лет, мы явно видим, что актриса делала подтяжку лица. Фейслифтинг обычно выполняют пациенткам старше 40-50 лет. Основные показания к операции: выраженный птоз тканей и наличие брылей. Существует множество методик выполнения этой процедуры. Например, атравматичный метод, который представляет собой эндоскопический лифтинг. И классическая круговая подтяжка лица — SMAS-лифтинг. Швы после данных операций располагаются в малозаметных зонах, благодаря чему они пользуются большой популярностью у пациенток зрелого возраста.

Также на фото Стоун последних лет заметно, что была выполнена блефаропластика верхних век, так как исчезли нависания кожных покровов верхних век и опущения внешних уголков глаз, создающие эффект угрюмого выражения лица. В результате операции рубец полностью скрывается в естественной складке и абсолютно незаметен. С возрастом происходят изменения периорбитальной области, и оптимального результата помогает достичь как пластическая хирургия, так и косметологические процедуры.

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Многие эксперты утверждают, что звезда выполнила ринопластику. Я не могу с этим согласиться: выразительных перемен не видно. С возрастом ткани подвергаются птозу, что в какой-то мере могло отразиться и на форме носа.

А еще по фото начала 2000-х невооруженным взглядом можно заметить изменения в области груди. Она достаточно пышная и объемная. Актриса не раз рассказывала в своих интервью, что оперировалась, чтобы предупредить образование доброкачественных опухолей молочных желез. Это наводит на мысль, что были реконструктивные операции с использованием имплантов.

В интервью 2014 года Шэрон сказала, что «хочет быть женщиной, которая выглядит великолепно для своего возраста». В любом случае у актрисы это здорово получается. Стареть красиво — не каждому дано!