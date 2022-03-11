Знаменитые люди почти всегда на виду, но очевидно, что есть вещи, которые они бы хотели скрыть от глаз окружающих. Например, какие-то подробности из своей жизни или жизни своих близких. Вспоминаем истории 8 российских звезд, чьи родственники преступили закон и оказались в тюрьме.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Артур Смольянинов

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Сводный брат звезды «Девятой роты» Емельян Николаев был осужден в возрасте 18 лет. В период с 2008 по 2010 года он организовал и возглавлял преступную группу скинхедов, которая устраивала нападения на национальной почве. От действий банды пострадало свыше 30 выходцев из Средней Азии, Кавказа и африканских республик. Поймать преступников помог арабский студент — юноша чудом выжил после 27 ножевых ранений и участвовал в составлении словесных портретов нападавших.

Результат: Емельян, который до этого уже был судим за убийство, получил новый срок — его отправили в места лишения свободы на 19 лет. Артур Смольянинов (у них с братом разные отцы) оплачивал адвоката для родственника и навещал его в колонии строгого режима.

Кети Топурия

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Отец певицы Андро Топурия считался грузинским вором в законе. Мужчина был судим трижды: за убийство, хранение оружия и причинение тяжких телесных повреждений, а также за хранение запрещенных веществ.

В 2010 году Андро получил очередной срок и вскоре скончался в тюрьме от острой сердечной недостаточности, вызванной передозировкой наркотическими веществами. Как они оказались у заключенного в тюрьме — следствие умалчивает.

Екатерина Климова

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Отец актрисы Александр Климов в 1979 году был осужден по обвинению в непреднамеренном убийстве — на тот момент самой Екатерине был всего год. На свободу мужчина вышел через 12 лет и больше не привлекался. В 2010 году Александра не стало.

Кстати, второй муж Климовой, актер Игорь Петренко, также обвинялся в убийстве — в его случае за соучастие. Дело было в начале 90-х, и на тот момент Петренко был несовершеннолетним. В общей сложности Игорь провел около года в следственном изоляторе «Матросская тишина», а также год и восемь месяцев — в психиатрической лечебнице. После этого он был отпущен на свободу до официального судебного слушания. В 1997 году Петренко приговорили к восьми годам лишения свободы условно, с трехгодичным испытательным сроком.

Алексей Сидоров

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Сын режиссера «Бригады» фактически вырос без отца, но всегда очень гордился сериалом о бандитах, снятым родителем. Гордился и вдохновлялся. На тот момент Леонид остался без обоих родителей — маму из-за проблем с алкоголем лишили родительских прав, а сам Алексей определил наследника в приют.

В 2007 году Леонид Сидоров вместе с друзьями по приюту жестоко изнасиловал и убил женщину. Суд назначил ему 12 лет строгого режима. Алексей Сидоров никогда публично не комментировал эту ситуацию и открещивается от любых вопросов о сыне.

Ксения Бородина

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Отца телеведущей Кима Амоева называли криминальным авторитетом, а по некоторым данным СМИ, его связывали кровные узы с вором в законе по прозвищу Дед Хасан (Аслана Усояна), на которого он работал долгие годы. Именно на поминках Усояна в 2013 году был задержан Амоев. В 2018 году отец Бородиной ушел из жизни — причиной стала тяжелая болезнь, подробности которой не раскрываются.

Сергей Лазарев

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Судьба старшего брата исполнителя Влада сложилась так же трагически. Сперва молодой человек связался с дурной компанией и получил свою первую судимость — за хранение запрещенных средств. Отсидев в тюрьме, Влад встал на путь исправления — стал законопослушным гражданином, нашел работу.

В 2015 году Влад попал в роковое ДТП, в результате которого получил серьезную черепно-мозговую травму. Мужчина не стал обращаться за медицинской помощью и через неделю скончался от полученных травм.

Наталья Водянова

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Двоюродный брат топ-модели Сергей в общей сложности провел в местах лишения свободы 15 лет. В разное время мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабеж, разбой, вымогательство с применением насилия и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По словам Сергея, из-за судимости ему сложно найти работу, но обращаться за помощью к знаменитой родственнице ему неловко.

Настасья Самбурская

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Когда звезде «Универа» было 5 лет, ее отца осудили на пять лет. Актриса никогда не раскрывала подробностей совершенного родителем преступлений, однако в одном интервью призналась, что встретила его спустя 16 лет. Настасья помогла ослепшему отцу: купила дом и стала выплачивать ежемесячную финансовую помощь. Довольно быстро выяснилось, что большая часть средств тратилась мужчиной на алкоголь, а сам дом он превратил в притон.