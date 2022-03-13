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1 час назад

Кто из звезд уехал из России

Мира Маркина

Израиль, США, Франция — рассказываем, куда сейчас улетели российские звезды.

Кто из звезд уехал из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алла Пугачева

Согласно информации СМИ, певица Алла Пугачева вместе с юмористом Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль. Священник Андрей Ткачев заявил, что артистка покинула страну навсегда, однако в своем Instagram-аккаунте знаменитость опровергла эту информацию.

"Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь - разберемся. Схожу в церковь - помолюсь за тебя, богохульник", - ответила Пугачева.

Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант улетел из России в отпуск. Как сообщает Telegram-канал Baza, он был запланирован на новогодние праздники, однако ведущий не смог улететь и перенес отдых на весну. Сейчас у него нет съемок, а у детей школьные каникулы.

"Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь", - написал Ургант в своем Instagram-аккаунте.

Семен Слепаков

Комик Семен Слепаков на время улетел в Израиль. Сам он эту информацию не подтверждал, но об этом заявил знакомый юмориста. Весь март Слепаков соблюдает тишину в соцсетях.

Валерий Леонтьев

Певец Валерий Леонтьев сейчас уехал в США. В Майами у артиста есть своя вилла. Кроме того, там живет его супруга. Дом Леонтьева оценивается в три миллиона 358 тысяч долларов.

Ксения Собчак

Журналистку Ксению Собчак заметили вместе с сыном в израильском аэропорту Бен-Гурион. Согласно слухам, они прилетели в Тель-Авив.

"Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе и мы летим в отпуск, давно запланированный (обещания - даже ребёнку - надо исполнять)", - написала журналистка в своем Telegram-канале.

Режиссер Константин Богомолов, муж Собчак, в это время находился в Москве и готовился к спектаклю.

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