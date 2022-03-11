Секреты и тайный роман: что происходило со звездами на этой неделе

Илон Маск и Граймс стали родителями во второй раз, Кэти Перри спровоцировала слухи о беременности: рассказываем, что происходило в мире звезд с 5 по 11 марта в материале «Рамблера».

Фото: @katyperry @katyperry

Илон Маск и Граймс во второй раз стали родителями

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Звезды стали родителями во второй раз – в декабре 2021 года суррогатная мать родила паре дочь. Девочку назвали — Exa Dark Sideræl, или просто Y. Об этом Граймс рассказала в интервью Vanity Fair.

Певица также призналась, что сейчас они с Маском находятся в очень теплых отношениях.

«Мы живем в отдельных домах. Мы лучшие друзья. Мы видимся все время… У нас просто особенные отношения, и я не ожидаю, что другие люди это поймут»,

— рассказала она.

Напомним, в прошлом сентябре стало известно, что Маск и Граймс расстались после трех лет отношений. Звезды разошлись мирно и продолжают воспитывать своего сына X Æ A-Xii.

Кэти Перри заподозрили в беременности

Пользователи обсуждают возможную беременность Кэти Перри. Слухи поползли после концерта звезды в Лас-Вегасе, на котором она появилась в обтягивающем розовом платье. Внимательные поклонники обратили внимание на то, что во время выступления Перри поглаживала свой животик.

Фанаты тут же решили, что Кэти ждет второго ребенка от Орландо Блума. Певица пока хранит молчание и никак не комментирует появившиеся слухи.

Напомним, в августе 2020 года Кэти Перри впервые стала мамой. Она родила дочь от актера Орландо Блума. Малышку назвали Дейзи Дав.

@katyperry

Звезда «Перл-Харбора» тайно женился

Звезда «Перл-Харбора» Джош Хартнетт тайно женился на своей возлюбленной Тэмсин Эгертон. По информации издания The Sun, пара тайно сыграла свадьбу еще в ноябре прошлого года в ратуше Старого Мэрилебона. На церемонии бракосочетания было всего 12 человек.

Напомним, что Джош и Тэмсин вместе уже десять лет. Они познакомились на съемках фильма «Вне времени», где и завязался их роман. Пара воспитывает троих детей, имена которых они тщательно скрывают.

legion-media.ru

Поклонники рассекретили бойфренда Вали Карнавал?

Поклонники юной звезды уже которую неделю обсуждают личную жизнь Карнавал – сетевые детективы считают, что Валя встречается с блогером Сашей Стоуном, с которым она сблизилась за время съемок шоу «Звезды в Африке». Пока это только домыслы, но, кажется, между блогерами действительно что-то есть. Стоун выложил в Stories букет, который готовился подарить на 8- марта. Чуть позже Валя опубликовала в Instagram снимок с теми же цветами. Совпадение? Ждем официальных комментариев от Стоуна и Карнавал.

@karna.val

Создателей «Эйфории» обвинили в жестоком обращении с актерами

Члены съемочной группы заявили, что исполнительный продюсер и без того скандального сериала Сэм Левинсон нарушил права актеров второго плана. По их словам, они были лишены еды на съемочной площадке, а также им отказывали в перерывах на посещение туалета в течение 18-часового рабочего дня.

Отметим, что Левинсон пока никак не комментировал обвинения в свой адрес. Будем следить за развитием событий.