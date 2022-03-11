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3 часа назад

Миллионер из Казахстана: что известно о втором «Холостяке» из шоу на ТНТ

Мира Маркина

Официальный аккаунт «Холостяка» на ТНТ объявил еще одного участника 9-го сезона шоу. Вторым героем проекта стал блогер и бизнесмен из Казахстана Димаш Адилет. Что известно о молодом человеке, читайте в материале «Рамблера».

1/7 Вторым героем нового «Холостяка» стал блогер и бизнесмен из Казахстана Димаш Адилет.
Фото: @dimashadilet
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2/7 Настоящее имя нового холостяка – Динмухамед Султанбеков.
Фото: @dimashadilet
3/7 Димаш Адилет долгое время учился за границей. Он окончил школу в Швейцарии, затем поступил в Гарвард и прошел курс в бизнес-школе Бостона.
Фото: @dimashadilet
4/7 Холостяк говорит на нескольких языках (английский, французский и русский) и написал диссертацию по теме «Психология любви».
Фото: @dimashadilet
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5/7 К слову, увлечения у бизнесмена отнюдь не романтичные: он любит бокс, езду на мотоциклах и стрельбу.
Фото: @dimashadilet
6/7 Как признался сам бизнесмен, у него были только одни отношения и только один человек, которому он говорил слова «Я люблю тебя».
Фото: @dimashadilet
7/7 Премьера двойного «Холостяка» состоится уже 12 марта.
Фото: @dimashadilet

Настоящее имя нового холостяка – Динмухамед Султанбеков. Он долгое время учился за границей. Он окончил школу в Швейцарии, затем поступил в Гарвард и прошел курс в бизнес-школе Бостона. Таким образом, Димаш получил две специальности – финансиста и психолога. Холостяк говорит на нескольких языках (английский, французский и русский) и написал диссертацию по теме «Психология любви». К слову, увлечения у бизнесмена отнюдь не романтичные: он любит бокс, езду на мотоциклах и стрельбу. Как признался сам бизнесмен, у него были только одни отношения и только один человек, которому он говорил слова «Я люблю тебя».

Сейчас на Адилета в Instagram подписано больше одного миллиона человек, блогер активно делится снимками из путешествий, а также мыслями на актуальные темы.

Напомним, новый сезон шоу «Холостяк» стартует уже 12 марта. Впервые в истории проекта главных героев будет двое, а возможность делать выбор на церемонии роз появится не только у женихов, но и их потенциальных избранниц. Одним из главных героев шоу станет Александр Гранков – 27-летний бизнесмен, управляющий элитной конюшней и фермой в Подмосковье. Второй участник – 26-летний блогер и бизнесмен из Казахстана Димаш Адилет.

Звёзды,Фото,Гарвардский университет,
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