Певица Слава пристыдила украинского музыканта

Российская певица обратилась к украинскому коллеге через соцсети. Слава записала видео, адресованное Максу Барских.

Фото: @nastya_slava @nastya_slava

Украинский исполнитель популярной музыки отменил все концерты в России и запретил использовать свои произведения на территории нашей страны. Деньги за уже проданные билеты он возвращать не намерен, по его словам, он их потратит на другие, более важные нужды.

Певица Слава, которая не смотря ни на что продолжает работать, эмоционально прокомментировала заявление украинского певца. По ее мнению, Макс Барских получил возможность заработать известность и большие деньги именно в России, где у него много поклонников. Причем речь идет не только о концертах в городах, но и корпоративах.

Слава предложила Максу потратить все, заработанные когда-либо в России деньги, на благотворительность.

"Вот это будет поступок. Вот это будет честно", — выразила свое мнение певица.