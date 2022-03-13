"Американцы приручили нас": сын Никаса Сафронова приковал себя к дверям "Макдоналдса"

Сын художника Никаса Сафронова приковал себя к входной двери одного из московских "Макдоналдсов" в знак протеста против ухода компании с российского рынка.
Так, 13 марта 270-килограммовый пианист Лука Сафронов провел публичную несогласованную акцию протеста у ресторана быстрого питания. Привязавший себя к двери пианист заявил, что его лишают еды:
"Должно сохраняться нормальное отношение к любому человеку, он может быть большой или маленький. Они кормили нас 30 лет этой едой. Говорили, что принимайте себя такими, какие вы есть. Сегодня из-за них мы должны ломать свой привычный образ жизни. Я крайне с этим не согласен и возмущен. Санкции направлены на простых людей, как я", — цитирует Сафронова Комсомольская правда.
Мужчина рассказал, что сам является ровесником первого в России "Макдоналдса":
"Ситуация максимально напряженная и сегодня я решил действовать. Я родился 31 октября 1990 года – ровно через 9 месяцев после открытия в России первого ресторана "Макдоналдс". Вероятно, это неслучайное совпадение повлияло на всю мою дальнейшую жизнь", — рассказывает Лука Сафронов.
По его словам "американцы приручили нас своими вкусовыми добавками и навязчивой рекламой ко многим вещам". Сафронов выступает против ограничений для граждан РФ.
"Почему политики из недружественных нам стран заставляют нас, простых мирных людей, насильно изменить привычный образ жизни? Ценности, которые я всегда транслировал в мир, связаны, в том числе с бодипозитивом. Я полагаю, что каждый человек имеет право выбора. Вне зависимости от цвета кожи, разреза глаз и веса. Я вешу более 270 кг. Это – мой выбор, мое средство самовыражения и мои свободы. А сегодня меня лишают той еды, которую я ел всю жизнь. Лишают путешествий и возможности знакомиться с миром", — объяснил он.
Ранее мы писали о том, что творилось в первом советском "Макдоналдсе".