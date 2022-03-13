"Американцы приручили нас": сын Никаса Сафронова приковал себя к дверям "Макдоналдса"

"Почему политики из недружественных нам стран заставляют нас, простых мирных людей, насильно изменить привычный образ жизни? Ценности, которые я всегда транслировал в мир, связаны, в том числе с бодипозитивом. Я полагаю, что каждый человек имеет право выбора. Вне зависимости от цвета кожи, разреза глаз и веса. Я вешу более 270 кг. Это – мой выбор, мое средство самовыражения и мои свободы. А сегодня меня лишают той еды, которую я ел всю жизнь. Лишают путешествий и возможности знакомиться с миром", — объяснил он.