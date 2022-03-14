Никас Сафронов прокомментировал выходку сына

"Это его еда, он туда часто ходит, любит McDonald's. Я огорчен, что задержали, но надеюсь, как-то вникнут в его внутреннюю ситуацию. Он считает, что огромное количество людей питается в McDonald's, их еда является неким важным продуктом для студентов. Я думаю, что задело личное, и он решил сделать такую акцию, чтобы люди узнали позицию",