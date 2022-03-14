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1 час назад

Никас Сафронов прокомментировал выходку сына

Стелла Шмель

Художник Никас Сафронов прокомментировал акцию своего сына Луки. Напомним, после объявления о приостановке на территории России работы ресторанов быстрого питания McDonald's, он решил протестовать. Для этого он отправился ко входу в один из ресторанов приковал себя наручниками. Акциониста забрали полицейские.

Никас Сафронов прокомментировал выходку сына
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Это его еда, он туда часто ходит, любит McDonald's. Я огорчен, что задержали, но надеюсь, как-то вникнут в его внутреннюю ситуацию. Он считает, что огромное количество людей питается в McDonald's, их еда является неким важным продуктом для студентов. Я думаю, что задело личное, и он решил сделать такую акцию, чтобы люди узнали позицию",

- прокомментировал случившееся Сафронов. Его слова приводит Starhit.

Ранее мы писали, что сын Никаса Сафронова приковал себя к дверям "Макдоналдса".

Звёзды,Никас Сафронов,McDonald's,
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