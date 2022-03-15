Неожиданные романы российских звезд

Многие знаменитости любят выставлять личную жизнь напоказ, но в шоу-бизнесе немало и тех, кто предпочитает личное оставлять личным. Passion.ru рассказывает о романах известных персон, которых с трудом можно представить рядом друг с другом. И все же когда-то у них были крепкие отношения, а кто-то даже воспитывает общих детей.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Лариса Гузеева и Дмитрий Нагиев

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Лариса Гузеева много лет счастлива в браке с ресторатором Игорем Бухаровым. У пары есть взрослая дочь Ольга. Актриса не скрывает, что молодость у нее была бурная — с тусовками, романами... «Красивым можно все», — говорила она, намекая на себя.

Одним из тех, кто попал в ее сети, был Дмитрий Нагиев. Они познакомились в театральном вузе, где учились у одного педагога, но на разных курсах.

После съемок в «Жестоком романсе» Лариса Гузеева стала звездой, а Нагиев только начинал свой путь к славе. «Я смотрел на нее не дыша», — позже признается он. Свой роман актеры держали в тайне. Сейчас они дружат, периодически работают вместе.

Юрий Титов и Теона Контридзе

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Экспрессивную и яркую Теону Контридзе трудно представить рядом со сладкоголосым Юрием Титовым. И тем не менее у них был роман.

Отношения Юрий и Теоны, которая значительно старше него, развивались стремительно. Певица так сильно влюбилась, что буквально потеряла голову от выпускника «Фабрики звезд». Но, когда Титов узнал, что Контридзе ждет ребенка, разорвал с ней отношения.

Настоящим отцом для девочки Реди-Мариам (родилась в 2006 году) стал нынешний муж певицы Николай Клопов.

Юрий Титов увидел дочку, когда той было уже 12 лет. А девочка узнала о биологическом отце из телевизора.

Данила Козловский и Юлия Снигирь

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Роман Данилы Козловского и Юлии Снигирь начался на съемках фильма «Распутин» в 2011 году. Об отношениях актеров знали лишь близкие. Но в 2013-м пара начала выходить в свет. Впрочем, вскоре они расстались.

У актрисы также были отношения с оператором Максимом Осадчим, снявшим фильм Федора Бондарчука «Обитаемый остров». Он был старше избранницы на 18 лет. Пара распалась через несколько лет, прожитых вместе.

Денис Клявер и Ева Польна

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Экс-солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна растит двух дочерей. Старшую Эвелин она родила после недолго романа с Денисом Клявером. Много лет артисты хранили в тайне то, что у них есть общая дочь.

Несколько лет после рождения девочки певец не признавал себя отцом. Но в 2010-м все же заявил, что дочь — его. Позже в интервью он объяснял свой поступок тем, что не хотел привлекать к ребенку лишнее внимание.

Сейчас Эвелин видится с отцом при любой возможности, у них отличные отношения.

Елена Проклова и Олег Янковский

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За последний год Елена Проклова призналась во множестве романов (в том числе с женатыми) известными мужчинами, чем навлекла на себя немало гнева.

В одном из ток-шоу актриса призналась, что у нее были отношения с Олегом Янковским, с которым познакомилась на съемках фильма «Сентиментальный роман». По ее словам, чувства были сильными, но она понимала, что Янковский никогда не уйдет из семьи (всю жизнь он прожил с женой Людмилой Зориной). Проклова даже забеременела от любовника, но ребенка не сохранила.

После подобных откровений на актрису обрушились обвинения в распутности. Но она ответила, что никто не имеет права судить личную жизнь других людей.

Ксения Стриж и Андрей Макаревич

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Роман известной радиоведущей Ксении Стриж и музыканта Андрея Макаревича длился несколько лет. В СМИ даже писали, что они поженились, но позже Стриж назвала эти слухи сильно преувеличенными.

Стриж и Макаревич познакомились через общих друзей. Отношения разладились из-за взаимных обид. Ксения и ее избранник не могли определиться, где им лучше жить во время, когда «машина времени» активно гастролировала.

Татьяна Навка и Марат Башаров

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Роман Татьяны Навки и Марата Башарова начался после того, как они вместе участвовали в ледовом шоу.

Им пришлось непросто: спортсменка находилась в стадии развода с первым мужем Александром Жулиным. К тому же папарацци везде подкарауливали Навку и Башарова. Но постепенно их роман сошел на нет.

Сергей Шнуров и Оксана Акиньшина

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Оксана Акиньшина была совсем юной, когда у нее начались отношения с бунтарем Сергеем Шнуровым.