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41 минуту назад

Григорий Лепс рассказал о личной жизни после развода

Мира Маркина

Певец отметил, что после развода он «в абсолютно свободном полете».

Григорий Лепс после выступления на Большом весеннем концерте в Музее Победы дал комментарий журналу «7 дней». Артист прокомментировал свою личную жизнь и рассказал, какие качества в женщинах он ценит.

По словам музыканта, сейчас он никого не ищет.

«Я сейчас в абсолютно свободном полете. Пока мое сердце свободно, никакая девушка его еще не покорила. И скажу честно, что завоевать его будет сложно», — заявил Григорий Лепс.

Певец также перечислил качества, которые считает необходимыми для отношений. Артист отметил, что ценит в девушках честность, порядочность и доброту.

«Времена и мода меняются, а эти качества остаются бесценными», — отметил певец.

16 ноября 2021 года жена Лепса Анна Шаплыкова подала заявление на развод. Это был второй брак артиста. 20 декабря 2021 года пара развелась официально. Анна и Григорий были женаты 20 лет. Пара познакомилась в ночном клубе в 2000 году.

Ранее «Рамблер» приводил комментарий ведущей Барановской относительно закрытия передачи «Мужское и женское».

Звёзды,Видео,Григорий Лепс,
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