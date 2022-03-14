Певец отметил, что после развода он «в абсолютно свободном полете».

Григорий Лепс после выступления на Большом весеннем концерте в Музее Победы дал комментарий журналу «7 дней». Артист прокомментировал свою личную жизнь и рассказал, какие качества в женщинах он ценит.

По словам музыканта, сейчас он никого не ищет.

«Я сейчас в абсолютно свободном полете. Пока мое сердце свободно, никакая девушка его еще не покорила. И скажу честно, что завоевать его будет сложно», — заявил Григорий Лепс.

Певец также перечислил качества, которые считает необходимыми для отношений. Артист отметил, что ценит в девушках честность, порядочность и доброту.

«Времена и мода меняются, а эти качества остаются бесценными», — отметил певец.

16 ноября 2021 года жена Лепса Анна Шаплыкова подала заявление на развод. Это был второй брак артиста. 20 декабря 2021 года пара развелась официально. Анна и Григорий были женаты 20 лет. Пара познакомилась в ночном клубе в 2000 году.