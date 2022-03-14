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2 часа назад

Актриса Евгения Добровольская развелась с мужем

Мира Маркина

Актриса Евгения Добровольская рассталась с супругом, оператором Дмитрием Мананниковым, после 15 лет брака. Об этом сообщает издание StarHit.

Актриса Евгения Добровольская развелась с мужем
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Полгода назад актриса утверждала, что между супругами не было конфликтов или поводов для расставания. «У нас все хорошо, не развелись. Недомолвок практически нет. Живу с мужем уже много лет, это самый долгий мой брак», — отмечала актриса.

StarHit сообщает с ссылкой на свои источники, что актриса подала на развод в начале февраля. «Речь идет только о фактическом расторжении брака. Беседа между представителями сторон состоялась 31 января, основное заседание назначено на 21 февраля», — отмечает источник.

Сама артистка развод пока не комментирует.

Оператор Дмитрий Мананников — третий супруг актрисы Евгении Добровольской. Первый муж актрисы — актер Вячеслав Баранов. Пара развелась в 1987 году. Второй муж — Михаил Ефремов. Актеры состояли в браке с января 1990 по декабрь 1997. У Евгении четверо детей: сыновья Степан, Николай и Ян, дочь Анастасия.

Ранее «Рамблер» писал, что Григорий Лепс рассказал о личной жизни после развода.

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