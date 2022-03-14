Актриса Евгения Добровольская развелась с мужем

Актриса Евгения Добровольская рассталась с супругом, оператором Дмитрием Мананниковым, после 15 лет брака. Об этом сообщает издание StarHit.
Полгода назад актриса утверждала, что между супругами не было конфликтов или поводов для расставания. «У нас все хорошо, не развелись. Недомолвок практически нет. Живу с мужем уже много лет, это самый долгий мой брак», — отмечала актриса.
StarHit сообщает с ссылкой на свои источники, что актриса подала на развод в начале февраля. «Речь идет только о фактическом расторжении брака. Беседа между представителями сторон состоялась 31 января, основное заседание назначено на 21 февраля», — отмечает источник.
Сама артистка развод пока не комментирует.
Оператор Дмитрий Мананников — третий супруг актрисы Евгении Добровольской. Первый муж актрисы — актер Вячеслав Баранов. Пара развелась в 1987 году. Второй муж — Михаил Ефремов. Актеры состояли в браке с января 1990 по декабрь 1997. У Евгении четверо детей: сыновья Степан, Николай и Ян, дочь Анастасия.
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