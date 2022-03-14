Знаменитости, которые заявили о встрече с призраками

В 2021 году опрос международной исследовательской компании Ipsos показал, что 36% жителей Америки верят в призраков. В это число вошли и некоторые знаменитости. Подробнее об их встречах с полтергейстами читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Уиджи: Доска дьявола" Кадр из фильма "Уиджи: Доска дьявола"

Хлоя Севиньи

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Ранее мы рассказывали об одном из знаменитых “домов с призраками” – доме Лиззи Борден, обвиненной в убийстве собственного отца и мачехи. Он был превращен в тематический отель. Кинозвезда Хлоя Севиньи посетила его вместе с бойфрендом в Хэллоуин, о чем рассказала в интервью Entertainment Weekly. Актриса пожаловалась, что всю ночь слышала тревожные звуки – кошмарные стоны, плач, хотя в доме больше никого не было. Ее мужчина пожаловался, что проснулся от ощущения, будто что-то тяжелое упало ему на грудь.

Опыт соприкосновения с паранормальным настолько вдохновил Хлою, что она задумалась об экранизации истории Лиззи Борден. И фильм о девушке действительно вышел – в 2018 году.

Лили Коллинз

Лили Коллинз рассказала в интервью The Guardian, что съемки в сериальной адаптации биографии серийного маньяка Теда Банди дались ей нелегко из-за постоянного контакта с потусторонним миром. Актриса, исполнившая роль экс-подружки преступника, пожаловалась на постоянные попытки жертв связаться с ней. На протяжении нескольких недель Лили просыпалась практически каждую ночь в 3:05.

“Я обнаружила, что три часа ночи — это время, когда завеса между мирами самая тонкая, и один из призраков мог его посетить”, — поделилась размышлениями Коллинз.

Майли Сайрус

Певица Майли Сайрус поделилась в интервью Elle своим пугающим опытом аренды квартиры с привидениями в Лондоне.

«Это было серьезно, так страшно… Мне снились действительно сумасшедшие сны и действительно страшные вещи, и однажды ночью моя младшая сестра — это звучит безумно, если вам рассказать, — но она стояла в душе, и вдруг я слышу ее крик. Я прибежала туда, и оказалось, что вода каким-то образом переключилась на горячую… Мне казалось, что я видела маленького мальчика, сидящего на раковине и наблюдающего, как я принимаю душ, поэтому я действительно испугалась».

Сайрус добавила, что ее мама, тетя и тогдашний жених Лиам Хемсворт были безумно обеспокоены после инцидентов в душе. В итоге семья спешно покинула дом и переехала в отель.

Киану Ривз

В эфире Jimmy Kimmel Live! Киану Ривз рассказал, что в детстве встречал призрака. По словам актера, он и его семья переехали из Австралии в Лондон и обустраивались в новой квартире. Однажды он сидел в своей спальне с сестрой и их няней. Когда Ривз посмотрел в дверной проем комнаты, то увидел, что там парит куртка. А потом она исчезла.

“Поскольку я был маленьким ребенком, вероятно, тогда я подумал: “Ого, это интересно”, — поделился воспоминаниями актер.

Были ли у Ривза и его семьи какие-либо другие встречи с призраками в этой квартире, не обсуждалось. Но поскольку актер до сих пор готов вспомнить настолько давнее событие в подробностях, можно с уверенностью сказать, что оно произвело большое впечатление на звезду “Матрицы”.

Хелена Бонэм Картер