Знаменитости, которые страдают психическими расстройствами

Побывали в психушке.

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Юлия Ахмедова

Юмористка уже много лет страдает от биполярного расстройства. Это заболевание мешает девушке жить полноценной жизнью. Она постоянно проходит курсы лечения в психиатрических клиниках и принимает антидепрессанты.

Дима Билан

Был пациентом клиники Кащенко. Попал туда с нервным расстройством на фоне смерти своего продюсера Юрия Айзеншписа. Говорит, что не смог самостоятельно справится с навалившимися проблемами и давлением.

Василий Степанов

Звезда “Необитаемого острова” не смог справится со свалившейся на него славой. И попал в клинику с депрессией. Но болезнь только усугубилась. В 2017 году Василий снова оказался в психоневрологической клинике после падения из окна.

Лолита

Уже многие годы пытается лечить свою депрессию. Проблемы у певицы начались после развода с Александром Цекало и с годами только усугубились.

Ирина Дубцова