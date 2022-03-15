Знаменитости, которые страдают психическими расстройствами

Побывали в психушке.
Юмористка уже много лет страдает от биполярного расстройства. Это заболевание мешает девушке жить полноценной жизнью. Она постоянно проходит курсы лечения в психиатрических клиниках и принимает антидепрессанты.
Был пациентом клиники Кащенко. Попал туда с нервным расстройством на фоне смерти своего продюсера Юрия Айзеншписа. Говорит, что не смог самостоятельно справится с навалившимися проблемами и давлением.
Звезда “Необитаемого острова” не смог справится со свалившейся на него славой. И попал в клинику с депрессией. Но болезнь только усугубилась. В 2017 году Василий снова оказался в психоневрологической клинике после падения из окна.
Уже многие годы пытается лечить свою депрессию. Проблемы у певицы начались после развода с Александром Цекало и с годами только усугубились.
Певица лечилась от невроза в психиатрической клинике несколько лет назад. Попала туда из-за проблем в личной жизни. Тогда Ирина познакомилась с состоятельным, но женатым мужчиной по имени Тигран, а его жена звонила певице и угрожала.