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1 час назад

Знаменитости, которые страдают психическими расстройствами

New MagazineNew Magazine

Побывали в психушке.

Знаменитости, которые страдают психическими расстройствами
Фото: New MagazineNew Magazine

Юлия Ахмедова

Юмористка уже много лет страдает от биполярного расстройства. Это заболевание мешает девушке жить полноценной жизнью. Она постоянно проходит курсы лечения в психиатрических клиниках и принимает антидепрессанты.

Дима Билан

Был пациентом клиники Кащенко. Попал туда с нервным расстройством на фоне смерти своего продюсера Юрия Айзеншписа. Говорит, что не смог самостоятельно справится с навалившимися проблемами и давлением.

Василий Степанов

Звезда “Необитаемого острова” не смог справится со свалившейся на него славой. И попал в клинику с депрессией. Но болезнь только усугубилась. В 2017 году Василий снова оказался в психоневрологической клинике после падения из окна.

Лолита

Уже многие годы пытается лечить свою депрессию. Проблемы у певицы начались после развода с Александром Цекало и с годами только усугубились.

Ирина Дубцова

Певица лечилась от невроза в психиатрической клинике несколько лет назад. Попала туда из-за проблем в личной жизни. Тогда Ирина познакомилась с состоятельным, но женатым мужчиной по имени Тигран, а его жена звонила певице и угрожала.

Звёзды,Василий Степанов,Александр Цекало,Ирина Дубцова,Дима Билан,
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