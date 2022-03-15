Знаменитые пары, которые так и не дошли до ЗАГСа

Для многих людей брак важен как гарантия стабильности и знак того, что их отношения с партнером достаточно серьезны. Действительно брак накладывает определенные обязательства на людей, но есть примеры длительных отношений, где люди утверждают, что брак для них — всего лишь формальность. И такие случаи есть среди звезд российского шоу-бизнеса. В материале “Рамблера” — звездные пары, которые живут вместе достаточно долгое время, но не спешат узаконивать свои отношения.

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Евгений Морозов и Маруся Зыкова

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Актеры встречаются и живут вместе с 2016 году, но свои отношения узаконить они не захотели. Они познакомились на съемочной площадке сериала “Лондонград”. На протяжении несколько лет вокруг их пары ходят слухи о том, что они планируют свадьбу или уже узаконили свои отношения, но пока что звезды ничего не подтвердили.

«Как-то было не до того. Я над этим размышлял и сказал честно, что это в какой-то момент произойдет. Я хочу, чтобы это случилось естественным образом, я это чувствую и знаю. Не увиливаю, а пока наслаждаюсь жизнью», — сказал в одном из интервью Морозов.

До этого актер состоял в браке с девушкой по имени Татьяна, с которой вместе учился. Он помог ей перебраться в Москву, но после шести лет брака пара распалась. Маруся Зыкова ранее состояла в гражданском браке с продюсером шоу “Большая разница” Русланом Сорокиным. В этих отношениях у нее родилась дочь, которую она сейчас воспитывает с новым партнером.

Владимир Яглыч и Антонина Паперная

Звезды вместе с 2015 года, имеют двоих общих детей и, по слухам, элитную недвижимость, но регистрировать свои отношения они не спешат. Вокруг их пары ходят постоянные слухи то о свадьбе, то о расставании из-за того, что звезды не делятся личной жизнью в своих социальных сетях. Изредка они дают большие интервью, но никак не комментируют свой отказ от брака.

«Я всегда жестко разграничивал частную жизнь и общественную. Есть что-то личное, и оно должно оставаться недоступным для окружающих. Знаете, бывает, что ребенок еще не успел родиться, а родители ему уже страницу в Instagram завели. Нам с Тоней такой подход совсем не близок»

Паперная ранее встречалась с актером Чеславом Головинцем. С ним она познакомилась во время учебы в Щукинском училище. Яглыч ранее состоял в браке с российской актрисой Светланой Ходченковой.

Светлана Светикова и Алексей Полищук

Об отношениях звезд стало известно в 2010 году. С тех пор у них родились двое сыновей, но свадьбу певица и фигурист так и не сыграли. Сама Светикова говорит, что брак регистрировать они не планируют из-за того, что нужен слишком большой пакет документов, с которым могут возникнуть сложности. Дело в том, что Полищук имеет гражданство другой страны, а сам постоянно работает в разных странах.

«Свадьба не является доказательством любви или возможностью удержать мужчину рядом с собой. У мужчин есть фобия, мол, сейчас распишемся, и все будет плохо. В общем, я пришла к выводу, что отношения – это проверка женщин на возможность дать своему мужчине ощущение свободы и в то же время быть с ним рядом»