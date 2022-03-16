"Боится каждого шороха": что стало с Моргенштерном в ОАЭ

Эпатажный российский певец Моргенштерн не так давно покинул страну. Что с ним происходит сейчас, вдали от своих фанатов, расскажет "Рамблер".

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ноябре 2021 года Алишер Валеев (Моргенштерн) вылетел вместе с женой в Дубай после крупного скандала в РФ.

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Сейчас Алишер с возлюбленной Диларой арендуют в жарком арабском городе просторный особняк. Моргенштерн привычно выступает на корпоративах, получая за каждый от 100 тысяч долларов.

В это время его красавица-жена участвует в фотосъемках и радуется жизни. По словам Алишера, Дилара легко адаптируется в новой стране и быстро заводит новые знакомства. Рэпер уэе нанял новых сотрудников в ОАЭ, но планирует перевезти сюда свою команду.

В соцсетях эпатажный исполнитель показывает как путешествует по курортам страны и что делает на новом месте.

"Дубай — такое прекрасное место. Ты можешь оказаться за столом, где ты самый нищий опущенец. И это хороший опыт", — рассказал артист в YouTube-интервью "Новому радио".

Кроме того, Алишер решил создать собственное СМИ в форме Telegram-канала "Не Моргенштерн".

"У нас человек 15 пока работает... Отыскиваем жемчужины в море информации и людей. СМИ очень однообразные, скучно подают информацию. Моему, например, поколению читать это неинтересно...

Бойтесь, господа", — заявил Моргенштерн.

Певец рассказал, что давно интересуется и криптовалютой, руководствуясь своей интуицией.

"Рынок только начинает расти... Крипта только начинает признаваться миром", — заявил он, рассказав, что перевел больше половины своего состояния в криптовалюту.

В феврале приставы наложили запрет на роскошные машины Моргенштерна, оставшиеся в Москве. Из-за непогашенного штрафа в 9 тысяч рублей, певцу запретили операции с его автомобилями McLaren 600LT Coupe и Porsche 911 Turbo S. Однако, будучи в Дубае, артист решил побаловать себя новым приобретением - ярко-желтый Bentley Continental GT 2020. Стоит такой автомобиль более 21,5 млн рублей.

15 марта Алишер рассказал, что в ОАЭ столкнулся с расизмом, потому как не смог улететь к своему брату, даже располагая крупной суммой денег:

"Расизм. Мне не дали приват-джет до брата. Потому что у меня русский паспорт", — пишет Моргенштерн.

Один из слушателей посоветовал певцу больше в Россию не приезжать, потому как "его здесь не ждут", но Моргенштерн ответил, что в будущем все равно планирует приехать.

При этом певец рассказывает, что его уже долго мучает паническое настроение. Он объедается, но при этом почему-то худеет, и понимает, что с ним не все в порядке. Кроме того, он признался фанатам, что чувствует себя "зашуганной тварью", которая "боится каждого шороха".