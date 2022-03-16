Знаменитости, которые любят хвастаться своим богатством

Все на виду!

Фото: New Magazine New Magazine

Яна Рудковская

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Ее можно назвать рекордсменом по количеству снимков в дорогих нарядах. Яна Рудковская не раз публично заявляла, что не стыдится своего богатства. Мол, все заработала сама непосильным трудом – чего стесняться. Лента инстаграм продюсера Рудковской пестрит дорогими автомобилями, люксовыми сумками, роскошными отелями и завтраками, прогулками на яхтах и частными самолетами.

Тимати

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Родившийся в обеспеченной семье, Тимур Юнусов с детства привык к роскоши. Поэтому шоумен ни в чем себе не отказывает: летает на частных бизнес-джетах, отдыхает на самых дорогих курортах, ездит на люксовых тачках и умудряется содержать всех своих детей и бывших подруг.

Филипп Киркоров

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По гардеробной Киркорова можно водить экскурсии. В роскошном особняке певца под его наряды отведены огромные помещения. Любит Филипп только брендовую одежду.

Моргенштерн

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Каждое свое действие он превращает в шоу. Дорогие покупки тоже часто попадают в кадр. Так, музыкант хвастался перед подписчиками покупкой дорогих автомобилей в своем гараже, золотых браслетов стоимостью по 3 миллиона рублей и покупкой целого салона красоты для своей жены Диляры.

Ксения Бородина

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