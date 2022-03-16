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2 часа назад

Знаменитости, которые любят хвастаться своим богатством

New MagazineNew Magazine

Все на виду!

Знаменитости, которые любят хвастаться своим богатством
Фото: New MagazineNew Magazine

Яна Рудковская

New Magazine

Ее можно назвать рекордсменом по количеству снимков в дорогих нарядах. Яна Рудковская не раз публично заявляла, что не стыдится своего богатства. Мол, все заработала сама непосильным трудом – чего стесняться. Лента инстаграм продюсера Рудковской пестрит дорогими автомобилями, люксовыми сумками, роскошными отелями и завтраками, прогулками на яхтах и частными самолетами.

Тимати

New Magazine

Родившийся в обеспеченной семье, Тимур Юнусов с детства привык к роскоши. Поэтому шоумен ни в чем себе не отказывает: летает на частных бизнес-джетах, отдыхает на самых дорогих курортах, ездит на люксовых тачках и умудряется содержать всех своих детей и бывших подруг.

Филипп Киркоров

New Magazine

По гардеробной Киркорова можно водить экскурсии. В роскошном особняке певца под его наряды отведены огромные помещения. Любит Филипп только брендовую одежду.

Моргенштерн

New Magazine

Каждое свое действие он превращает в шоу. Дорогие покупки тоже часто попадают в кадр. Так, музыкант хвастался перед подписчиками покупкой дорогих автомобилей в своем гараже, золотых браслетов стоимостью по 3 миллиона рублей и покупкой целого салона красоты для своей жены Диляры.

Ксения Бородина

New Magazine

Для Бородиной понты – это все. Ведущая “дом-2” прославилась любовью к брендам и желанием сэкономить на них. Однажды ее даже уличили в покупке реплик модных брендов на известном рынке подделок. Тогда Ксения долго доказывала, что это не фейк и даже задала тренд на проверку брендовых вещей у звезд.

Звёзды,Тимати,Яна Рудковская,Ксения Бородина,Филипп Киркоров,
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