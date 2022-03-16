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1 час назад

Сергей Бурунов рассказал, почему остается холостяком

Мира Маркина

Актер кино и дубляжа Сергей Бурунов рассказал в эфире программы «Светская хроника» на Пятом канале, что не торопится жениться из-за неудачного опыта романтических отношений.

Сергей Бурунов, русский актер кино и дубляжа, озвучивает Леонардо Ди Каприо вот уже 17 лет. Недавно Сергей стал гостем программы “Вечерний Ургант”. Ведущий предложил актеру организовать фотосессию и повторить известные образы Ди Каприо. Вот что из этого получилось.
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артист никогда не женился. Официально у него нет и детей. Сергей поделился, что выбрал холостяцкую жизнь еще в молодости, когда пережил предательство любимого человека.

«Предательство простить можно, но сложно. Это должно пройти время, потому что душевные травмы заживают, как вы знаете, нескоро. Там йодом не помажешь», — прокомментировал свою позицию Бурунов.

Сергей Бурунов является официальным голосом Леонардо Ди Каприо в России более 17 лет. Ранее мы рассказывали о том, как артист примерил на себя образы голливудского коллеги.

Звёзды,Сергей Бурунов,Леонардо ДиКаприо,
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