Сергей Бурунов рассказал, почему остается холостяком

Актер кино и дубляжа Сергей Бурунов рассказал в эфире программы «Светская хроника» на Пятом канале, что не торопится жениться из-за неудачного опыта романтических отношений.

Артист никогда не женился. Официально у него нет и детей. Сергей поделился, что выбрал холостяцкую жизнь еще в молодости, когда пережил предательство любимого человека.

«Предательство простить можно, но сложно. Это должно пройти время, потому что душевные травмы заживают, как вы знаете, нескоро. Там йодом не помажешь», — прокомментировал свою позицию Бурунов.