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33 минуты назад

Дима Билан готовится к операции

Мира Маркина

Певец Дмитрий Билан записал видеообращение, в котором рассказал о проблемах со здоровьем. По словам музыканта, они преследуют его еще с детства. Новость об этом появилась на сайте «СтарХита».

Дима Билан готовится к операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист не называл конкретных заболеваний, а лишь сообщил, что его ждет операция 18 марта.

«Я никогда особо не был открытым человеком, который легко и просто делится подробностями своей непубличной жизни. Я всегда оставляю свой островок закрытым от глаз. Это мое святое, нетронутое место, где я заряжаюсь, чтобы продолжать делать то, чему я учился, чем меня наградила природа и благодаря чему мы здесь с вами сегодня собрались! Но, зная, каким бывает этот мир, хочу опередить все слухи, истерию, домыслы и сказать от первого лица — я лежу в больнице и решаю вопрос, который давно планировал решить, но откладывал по разным объективным причинам! Берегите себя и свое здоровье!» — обратился исполнитель к аудитории.

Ранее мы рассказывали о том, что резидент Comedy Club оказался в больнице из-за свиного гриппа.

Звёзды,Дмитрий Билан,Дима Билан,
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