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4 часа назад

Звездные мужчины, которые воспитали детей в одиночку

New MagazineNew Magazine

Отцы-молодцы: о детских проблемах они знают не понаслышке. Не хуже мам выбирают платье дочке и дают совет сыновьям.

Звездные мужчины, которые воспитали детей в одиночку
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

Филипп Киркоров

Сначала у Филиппа появилась дочь, которую он назвал Алла-Виктория в честь Аллы Пугачевой и собственной матери. А спустя некоторое время и сын Мартин. Ходят слухи, что мама детей – бизнесвумен Наталья Ефремова, она же и их крестная. Якобы, она живет вместе в одном доме и помогает в воспитании.

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев долго скрывал своих двух детей. Журналисты узнали про наследников, когда те были уже достаточно большими. Кто родил малышей певец категорически отказывается говорить. Помогает ему в воспитании мама Сергея Лазарева.

Дмитрий Шепелев

После смерти Жанны Фриске у Дмитрия Шепелева на руках остался маленький сын Платон. Дмитрий почти все свое время проводил с сыном: вместе играли, путешествовали. Недавно Дмитрий женился на женщине , у которой тоже есть ребенок от прошлых отношений. А вскоре в семье телеведущего случилось и пополнение – родился общий ребенок, так у Платона появился братик.

Евгений Миронов

Сына Петю актер скрывал несколько лет. Слухи о том, что у актера есть наследник, появились, когда мальчику было 4 года. А на публике появился сыном, когда тот уже окончил первый класс. Евгений Миронов не женат, о матери ребенка ничего не известно, артист воспитывает мальчика в одиночку.

Сергей Зверев

Стилист усыновил маленького мальчика еще в 90-х. Трехлетнего ребенка он забрал из Иркутского детского дома. Хотел пристроить мальчика в семью, но не получилось. И тогда Сергей решил сам воспитать. Вырастил в одиночку.

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