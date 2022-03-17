Дочь Валерии рассказала об издевательствах отца

Шена, дочь певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина, рассказала об издевательствах отца в интервью на YouTube-канале Super.

Молодая певица рассказала, что отец выставлял ее голой на улицу и усаживал в клетку с собакой.

Кроме того, она вспомнила, как болела ангиной и лежала дома, пока отец привел туда любовниц.

«Все было на моих глазах. Это отвратительно. Если уж вы изменяете своим женам, то делайте это хотя бы не при детях», — рассказала Шена.

Девушка рассказала, что однажды не почистила зубы. За это родитель выгнал ее в холод на улицу. Когда мама, певица Валерия, хотела забрать дочь, Шульгин начал ее бить.

Сейчас Шена не поддерживает никакую связь с отцом, но обиды, по ее словам, у нее нет.

«На данный момент я считаю, что я не захочу задавать ему вопросов и находить с ним какой-либо контакт. Я не знаю, что будет завтра», — рассказала она.