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1 час назад

Алиса Вокс заявила о психологическом насилии со стороны Шнурова

Диана Товсепова

Алиса Вокс, экс-солистка группы «Ленинград», обвинила в психологическом насилии фронтмена коллектива Сергея Шнурова. Об этом пишет WomanHit.ru.

Алиса Вокс заявила о насилии со стороны Шнурова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица рассказала, что сравнивает Шнурова с американским серийным убийцей Чарльзом Мэнсоном, отмечя, что мог подчинить себе любого человека.

«Я была на тот момент в полной стопроцентной эмоциональной зависимости от Сергея Шнурова. Он умеет создать вокруг себя настоящую секту, культ себя, культ поклонения, некий культ семьи, как у Чарльза Мэнсона», — рассказала Вокс.

По словам певицы, когда был принят закон о запрете нецензурной лексики, Шнуров запер ее в комнате без воды и не разрешал даже выйти в туалет.

«Тогда у Шнурова случилась жутчайшая истерика со слезами, с алкоголем», — вспомнила Вокс.

Ранее мы писали о том, что говорили о Шнурове после конфликта с Собчак.

Звёзды,Чарльз Мэнсон,Алиса Вокс,Сергей Шнуров,
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