Алиса Вокс заявила о насилии со стороны Шнурова

Алиса Вокс, экс-солистка группы «Ленинград», обвинила в психологическом насилии фронтмена коллектива Сергея Шнурова. Об этом пишет WomanHit.ru.

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Певица рассказала, что сравнивает Шнурова с американским серийным убийцей Чарльзом Мэнсоном, отмечя, что мог подчинить себе любого человека.

«Я была на тот момент в полной стопроцентной эмоциональной зависимости от Сергея Шнурова. Он умеет создать вокруг себя настоящую секту, культ себя, культ поклонения, некий культ семьи, как у Чарльза Мэнсона», — рассказала Вокс.

По словам певицы, когда был принят закон о запрете нецензурной лексики, Шнуров запер ее в комнате без воды и не разрешал даже выйти в туалет.

«Тогда у Шнурова случилась жутчайшая истерика со слезами, с алкоголем», — вспомнила Вокс.