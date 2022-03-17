Алиса Вокс заявила о насилии со стороны Шнурова

Алиса Вокс, экс-солистка группы «Ленинград», обвинила в психологическом насилии фронтмена коллектива Сергея Шнурова. Об этом пишет WomanHit.ru.
Певица рассказала, что сравнивает Шнурова с американским серийным убийцей Чарльзом Мэнсоном, отмечя, что мог подчинить себе любого человека.
«Я была на тот момент в полной стопроцентной эмоциональной зависимости от Сергея Шнурова. Он умеет создать вокруг себя настоящую секту, культ себя, культ поклонения, некий культ семьи, как у Чарльза Мэнсона», — рассказала Вокс.
По словам певицы, когда был принят закон о запрете нецензурной лексики, Шнуров запер ее в комнате без воды и не разрешал даже выйти в туалет.
«Тогда у Шнурова случилась жутчайшая истерика со слезами, с алкоголем», — вспомнила Вокс.
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