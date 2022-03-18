7 звезд за 80, которые по-прежнему очаровательны и молоды душой

Героини нашего нового материала абсолютно счастливы: они наслаждаются жизнью, занимаются любимым делом и выглядят просто сногсшибательно. А ведь им уже за 80! Но кто даст? Ведь паспорт они с собой постоянно не носят.

Вера Васильева, 96 лет

Советская и российская актриса Вера Васильева сражает наповал своей очаровательной открытой улыбкой. Кажется, что время не властно над этой женщиной. Звезда фильмов «Чук и Гек» и «Карнавал» все так же активна, свежа и прекрасна, а ведь ей 96 лет. Вера Кузьминична тщательно следит за фигурой и внешностью в целом, избегает помощи пластических хирургов и с удовольствием делится со всеми желающими своими секретами долголетия. Знаменитая артистка до сих пор служит в Театре Сатиры и выходит на сцену в моноспектакле «Вера».

Эдита Пьеха, 84 года

Утонченная Эдита Пьеха является иконой стиля и идеалом женственности. Певица всегда прекрасно выглядит и со вкусом одевается. Причем это касается не только светских выходов, но и обычной жизни. Знаменитость также делится секретами красоты: контрастный душ, отсутствие соли и полный отказ от диет. Народная артистка СССР в свои 84 года полностью сосредоточилась на близких и семье. Но несмотря на то, что сейчас она редко появляется на публике, у нее очень много почитателей.

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Ольга Волкова, 82 года

Как сохранить молодость духа и небывалый задор, знает прекрасная Ольга Волкова. А ей, на минуточку, 82 года! Звезда фильма «Вокзал для двоих» и сейчас частенько появляется в ситкомах, сериалах, фильмах и считается одной из лучших комедийных актрис нашего времени. Ольга Владимировна считает, что главным секретом женской красоты является энергичность и постоянное преодоление себя. И с этим сложно не согласиться.

Алиса Фрейндлих, 87 лет

Про таких женщин, как Алиса Бруновна Фрейндлих, говорят, что они как вино — с годами становятся только лучше. Звезда фильма «Служебный роман» не сидит на месте и в свои 87 лет продолжает выходить на сцену и радовать зрителей неподражаемой игрой. Актриса предпочитает минимальное количество макияжа и отдает предпочтение чистым, спокойным цветам в одежде. Она также негативно относится к пластической хирургии и уделяет особое внимание уходу за кожей лица и ее очищению. Секретом же идеальной фигуры легендарная знаменитость считает «нервную жизнь», которая не дает скучать и поправляться.

Каролина Эррера, 83 года

Элегантная владелица модного дома в Нью-Йорке точно знает больше, чем говорит. Иначе как объяснить тот факт, что 83-летняя икона стиля выглядит просто сногсшибательно. Каролина Эррера считает, что многое зависит от образа мышления и гармонии с собой. «Здоровое питание, активный образ жизни, уместный гардероб — и вы будете прекрасны в любом возрасте», — утверждает она. Что касается ухода за собой, дизайнер подчеркивает, что нет ничего лучше, чем сияющая здоровая кожа и ухоженные волосы. Каролина Эррера настаивает, что естественность будет всегда в моде.

Возраст только в вашей голове или стереотип. Возраст ничего не значит, когда вы чем-то страстно увлечены.

Джуди Денч, 87 лет

Можно ли продолжать экспериментировать в 87 лет? «Конечно!» — говорит Джуди Денч. Оскароносная актриса всей своей жизнью доказывает, что у возраста нет никаких шансов, если ты в душе бунтарь. Звезда, без которой бондиана не была бы такой захватывающей, носит короткую стрижку, всегда стильно выглядит и явно не собирается останавливаться. Она украшает обложки модных журналов, ходит на красные ковровые дорожки и делает татуировки (свою первую тату она сделала в 81 год, кстати). Секрет ее красоты и молодости состоит в полном приятии себя и векторе на естественность.

Джоан Коллинз, 88 лет

Эффектной брюнетке Джоан Коллинз 88 лет. Звезда сериала «Династия» ведет активную жизнь, поддерживает стройность тела и тщательно следит за состоянием своей кожи. Она избегает вредного воздействия солнечных лучей и искренне поклоняется искусству макияжа. Коллинз была 5 раз замужем. И при этом она все равно обожает привлекать внимание к своей персоне. Красотка считает, что секрет вечной молодости в том, на какой возраст мы сами себя чувствуем и ощущаем. Лично она остановилась на цифре 39.