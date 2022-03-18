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1 час назад

"Случилось!": Дима Билан перенес операцию

Мария Иглина

Всего два дня назад певец Дима Билан поделился с подписчиками, что он находится в одной из столичных клиник и готовится к плановой операции. А 18 марта артист поделился своими чувствами после хирургического вмешательства в Telegram-канале.

"Случилось!": Дима Билан перенес операцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Здравствуйте, дорогие! Случилось! Мне сделали операцию! Шла два часа. Я понимаю, какие настроения сейчас тревожные, как сильно хочется найти точку опоры и уверенность. Чувствую это кожей. И я всегда готов быть этой точкой для вас! Я просто хочу сказать, что я вас люблю и всегда был последователен в своих действиях, за исключением тройки ошибок за все эти 20 с лишним лет бесперебойной работы. Мой сюжет жизни, мое отношение к вам и моему ремеслу всегда были очевидными и искренними! Но и мне иногда нужно просто человеческое понимание, уж поверьте. Слабость свою я показывать не очень-то и умею, многое не договаривал, не ныл — это условие работы в этом жанре. Как только ее покажешь — поплывет все, и все-таки сама жизнь — это постоянная борьба",

— написал Билан в социальной сети.

Стоит отметить, что артист не говорит о подробностях процедуры и произошедшего. Подписчика Билана пожелали ему скорейшего выздоровления.

Ранее Алиса Вокс заявила о насилии со стороны Шнурова.

Звёзды,Алиса Вокс,Дима Билан,
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