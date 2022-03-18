"Случилось!": Дима Билан перенес операцию

"Здравствуйте, дорогие! Случилось! Мне сделали операцию! Шла два часа. Я понимаю, какие настроения сейчас тревожные, как сильно хочется найти точку опоры и уверенность. Чувствую это кожей. И я всегда готов быть этой точкой для вас! Я просто хочу сказать, что я вас люблю и всегда был последователен в своих действиях, за исключением тройки ошибок за все эти 20 с лишним лет бесперебойной работы. Мой сюжет жизни, мое отношение к вам и моему ремеслу всегда были очевидными и искренними! Но и мне иногда нужно просто человеческое понимание, уж поверьте. Слабость свою я показывать не очень-то и умею, многое не договаривал, не ныл — это условие работы в этом жанре. Как только ее покажешь — поплывет все, и все-таки сама жизнь — это постоянная борьба",