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1 час назад

Волочкова заявила, что ее брак был постановочным

Катерина Саломе

В 2007 году балерина Анастасия Волочкова связала себя узами брака с предпринимателем Игорем Вдовиным. Но спустя год они разошлись, правда, на дружеской ноте и до сих пор остаются в хороших отношениях.

Волочкова заявила, что ее брак был постановочным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Теперь танцовщица призналась, что все это было всего лишь постановкой. Подробности будут раскрыты в ходе документального фильма «Давай разженимся» на телеканале МУЗ-ТВ, сообщает «Радио Комсомольская правда».

«Я никаких штампов в паспорте не ставила, и в этом не было никакого обмана, я реально хотела из этой свадьбы сделать шоу, перфоманс. Я сразу своему бывшему мужу сказала: давай сделаем шоу, пока мы молодые!»

— рассказала артистка.

Ранее мы писали о том, что Волочкова пытается отсудить у Большого театра 95 млн рублей.

Звёзды,Игорь Вдовин,Анастасия Волочкова,
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