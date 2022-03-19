Хакамада рассказала об огромных долгах покойного мужа

«Это была дикая ссора. Мы гуляли по полю, он мне сказал: Ир, я слушаю тебя, что значит найти себя? Я такой, какой есть. Что там искать-то?! Я говорю: да, ты такой, какой ты есть, но это же плод всех обстоятельств. Понять версию самого себя, а потом попробовать с этим совершить — это и есть найти себя. И он так взбеленился, развернулся и ушел. А я с собакой пошла дальше. Потом погуляли и я пошла обратно, а он стоит. Мы посмотрели друг на друга и он сказал: давай посмотрим кино. Я говорю: отлично. Потом мы спокойно смотрели кино, провели вечер на даче, а утром приехали в Москву. Он побежал на работу и говорит: вечером встретимся, посмотрим кино. И все, больше его я не видела. Живым», — честно рассказала Ирина.