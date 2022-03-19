Хакамада рассказала об огромных долгах покойного мужа

Ирина Хакамада тяжело переживает потерю мужа Владимира Сиротинского. Моральную поддержку ей оказывают друзья. Однако смерть мужа обернулась и финансовыми проблемами — у него были большие долги. Об этом Ирина Хакамада рассказала в YouTube-шоу «А поговорить?».
«Долги огромные. Больше, чем все мои деньги. Я знала о половине, мы собирались их выплачивать, половину я не знала. Это большая сумма. Поэтому адвокаты наняты, еще с ними надо будет как-то расплачиваться», — призналась Хакамада в интервью ведущей шоу Ирине Шихман.
Но Ирина Хакамада отметила, что даже в нынешней ситуации есть положительная сторона.
«Придет время, но все решаемо. Долги заграничные, в заграничных банках, у нас санкции, нельзя туда лететь и банки не могут ничего сделать! Мне все запрещено и для меня это хорошо».
Также политик часто вспоминает последний разговор с мужем, который оказался очень сложным.
«Это была дикая ссора. Мы гуляли по полю, он мне сказал: Ир, я слушаю тебя, что значит найти себя? Я такой, какой есть. Что там искать-то?! Я говорю: да, ты такой, какой ты есть, но это же плод всех обстоятельств. Понять версию самого себя, а потом попробовать с этим совершить — это и есть найти себя. И он так взбеленился, развернулся и ушел. А я с собакой пошла дальше. Потом погуляли и я пошла обратно, а он стоит. Мы посмотрели друг на друга и он сказал: давай посмотрим кино. Я говорю: отлично. Потом мы спокойно смотрели кино, провели вечер на даче, а утром приехали в Москву. Он побежал на работу и говорит: вечером встретимся, посмотрим кино. И все, больше его я не видела. Живым», — честно рассказала Ирина.