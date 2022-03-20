Билан впервые раскрыл подробности перенесенной операции

Популярный российский певец поделился подробностями о состоянии своего здоровья. Все детали сообщил журналистам передачи "Ты не поверишь!", которая выходит на НТВ.
Не так давно Дима Билан рассказал поклонникам, что готовится к операции. Он показал своим подписчикам в соцсетях, как надевает специальные чулки, поделился переживаниями из-за предстоящего вмешательства и наркоза. Но по какому поводу, была проведена операция поклонники так и не узнали.
Сейчас стало известно, что хирургическое вмешательство было необходимо из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Дима Билан долго откладывал решение проблемы и наконец собрался с силами. По словам звезды, болезнь некоторое время не давала о себе знать, но в конце концов проявилась так, что терпеть стало невозможно. Как пишет "Экспресс-газета", журналистам НТВ удалось выяснить то речь идет о язве, желчнокаменной болезни или полипе.
Накануне Тодоренко перестала скрывать свое положение, а Волочкова призналась, что ее брак был постановочным.