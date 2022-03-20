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2 часа назад

Билан впервые раскрыл подробности перенесенной операции

Катя Кобышева

Популярный российский певец поделился подробностями о состоянии своего здоровья. Все детали сообщил журналистам передачи "Ты не поверишь!", которая выходит на НТВ.

Билан впервые раскрыл подробности перенесенной операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Не так давно Дима Билан рассказал поклонникам, что готовится к операции. Он показал своим подписчикам в соцсетях, как надевает специальные чулки, поделился переживаниями из-за предстоящего вмешательства и наркоза. Но по какому поводу, была проведена операция поклонники так и не узнали.

Сейчас стало известно, что хирургическое вмешательство было необходимо из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Дима Билан долго откладывал решение проблемы и наконец собрался с силами. По словам звезды, болезнь некоторое время не давала о себе знать, но в конце концов проявилась так, что терпеть стало невозможно. Как пишет "Экспресс-газета", журналистам НТВ удалось выяснить то речь идет о язве, желчнокаменной болезни или полипе.

Накануне Тодоренко перестала скрывать свое положение, а Волочкова призналась, что ее брак был постановочным.

Звёзды,Дима Билан,
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