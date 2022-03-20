Билан впервые раскрыл подробности перенесенной операции

Популярный российский певец поделился подробностями о состоянии своего здоровья. Все детали сообщил журналистам передачи "Ты не поверишь!", которая выходит на НТВ.

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Не так давно Дима Билан рассказал поклонникам, что готовится к операции. Он показал своим подписчикам в соцсетях, как надевает специальные чулки, поделился переживаниями из-за предстоящего вмешательства и наркоза. Но по какому поводу, была проведена операция поклонники так и не узнали.