Дочь Меладзе высказалась насчет брака отца с Брежневой

Развод родителей не прошел для младшей дочери Константина Меладзе бесследно. Девушка долго не принимала этот факт. А когда узнала о том, что у папы роман с Верой Брежневой, и вовсе расстроилась.

О своем разводе чета Меладзе рассказала детям лично. Оба родителя подчеркивали, что развод никак не скажется на их общении. Яна Сумм всячески поддерживала стремление наследников встречаться с отцом.

Лия Меладзе после развода родителей продолжила общение со звездным отцом. Лия очень привязана к отцу, и называет его самым добрым, мудрым и щедрым папой.

Однако налаживать контакт с новой женой отца девушка отказалась. Лия Меладзе не раз рассказывала, что с возлюбленной отца, певицей Верой Брежневой, ее ничего не связывает. Для нее важно, чтобы папа просто был счастлив. А с Верой, или другой женщиной – это неважно.

«Я просто очень рада, что папа рад. Мне абсолютно неважно как, где, с кем. Жизнь — она для того, чтобы радоваться. Если он счастлив — это все, о чем я могу мечтать»,

— сказала Лия Меладзе в эфире передачи «ЖВЛ».