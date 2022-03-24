Канделаки раскрыла секрет идеальной фигуры

46-летняя ведущая откровенно рассказала о своей диете.

Фото: Соцсети Соцсети

В свои 46 лет Тина Канделаки вполне может похвастаться подтянутой фигурой. Популярная телеведущая старается соблюдать правильное питание и не забрасывает тренировки. Если звезда с большим удовольствием делится видео из спортзала в личных социальных сетях, то о питании Канделаки практически ничего не рассказывает. Однако несколько часов назад она разоткровенничалась и раскрыла секрет стройной фигуры.

Еду мне не готовит помощник по рекомендациям нутрициолога. Я придерживаюсь тайминга 16/8. Соответственно, время последнего приема пищи зависит от первого. Большую часть моего рациона составляют белки, если углеводы — то только сложные, если хлеб — то бездрожжевой. В среднем я потребляю 1200-1300 калорий в день,

— посетовала Канделаки в личном аккаунте Vkontakte.

Кроме того, звезда отметила, что сладости присутствуют в ее меню, но исключительно в виде полезных продуктов: фруктов, ягод и натурального шоколада. И, конечно, потребляет она их до 17:00. Кстати, кофе тоже играет немаловажное значение, если вы хотите сохранить стройность. Сама Тина заменяет его больше цикорием.

К слову, Тина Канделаки не стесняется показывать себя в купальниках и откровенных нарядах. Недавно телеведущая опубликовала снимок, на котором она предстала в полупрозрачном бра.