Бритни Спирс возвращается на сцену

"Пока еще рано о чем-то говорить, Бритни не хочет выпустить альбом прямо сейчас, но ее команда ждет новой музыки. С некоторыми ее прошлыми коллегами связались, спросили, хотят ли они снова поработать с Бритни, и все очень в этом заинтересованы",