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1 час назад

Бритни Спирс возвращается на сцену

Мария Иглина

Певица Бритни Спирс возвращается на сцену с новыми песнями. Об этом сообщает издание The Sun.

Бритни Спирс возвращается на сцену
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Известно, что представители Спирс вышли на связь с сонграйтером Клодом Келли, который раньше сотрудничал с такими артистками, как Кристина Агилера, Майли Сайрус и Келли Кларксон.

"Пока еще рано о чем-то говорить, Бритни не хочет выпустить альбом прямо сейчас, но ее команда ждет новой музыки. С некоторыми ее прошлыми коллегами связались, спросили, хотят ли они снова поработать с Бритни, и все очень в этом заинтересованы",

— рассказал изданию анонимный источник в музыкальной индустрии.

Напомним, что в 2021 году Бритни Спирс избавила от опеки отца спустя 13 лет.

Ранее промоутер объяснил, почему Валерия не стала знаменита на Западе.

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