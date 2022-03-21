Певица Бритни Спирс возвращается на сцену с новыми песнями. Об этом сообщает издание The Sun.
Известно, что представители Спирс вышли на связь с сонграйтером Клодом Келли, который раньше сотрудничал с такими артистками, как Кристина Агилера, Майли Сайрус и Келли Кларксон.
"Пока еще рано о чем-то говорить, Бритни не хочет выпустить альбом прямо сейчас, но ее команда ждет новой музыки. С некоторыми ее прошлыми коллегами связались, спросили, хотят ли они снова поработать с Бритни, и все очень в этом заинтересованы",
— рассказал изданию анонимный источник в музыкальной индустрии.
Напомним, что в 2021 году Бритни Спирс избавила от опеки отца спустя 13 лет.