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2 часа назад

«Лежишь парализованный и изо рта вываливается еда»: певец Воробьев об инсульте

Мира Маркина

Российский певец и актер Алексей Воробьев в 2013 году попал в автомобильную аварию. В результате у артиста случился инсульт, после которого звезде пришлось долго восстанавливаться. По словам Алексея, он хотел бы забыть об этом страшном эпизоде его жизни. Но артиста постоянно возвращают к нему.

«Лежишь парализованный и изо рта вываливается еда»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алексей Воробьев набирает популярность в США. И один американский телеканал предложил артисту снять документальный фильм о нем и его реабилитации после страшной аварии. Ради достоверных кадров для съемок арендовали госпиталь, где воссоздали те страшные моменты в жизни Алексея.

«Я выжатый приезжал домой и просто рыдал, ведь я долго пытался убедить себя в том, что это вообще не происходило в моей жизни… Ну серьезно, вспоминать о том, что ты валялся парализованный и у тебя еда вываливалась изо рта, да ты еще и не мог разговаривать, такое себе. Такие мысли не приносят позитива. Легче думать о том, что ты живешь, работаешь, творишь», — рассказал артист в беседе с Марком Андерсоном, ведущим подкаста «Ниче святого».

Но продюсеры документального фильма убедили музыканта, что эта история будет не только интересна зрителям, но и даст мотивацию жить дальше. Создатели картины также взяли интервью у врачей, поставивших Алексея Воробьева на ноги.

«Мне столько медиков говорили: «У вас не получится. С вашим диагнозом мы не можем ничего обещать...» В итоге они же давали в фильме интервью и заявляли: «Мы не можем дать точный ответ о том, что произошло. Нам самим интересно, как живет человек, у которого больше половины правой стороны мозга отмерло. Как он может после этого творить, прыгать и петь», — вспомнил музыкант в интервью «СберЗвуку».

Ранее мы писали о том, как себя чувствует актриса Елена Проклова после перенесенного инсульта.

Звёзды,Марк Андерсон,Елена Проклова,Алексей Воробьев,
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