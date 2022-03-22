«Лежишь парализованный и изо рта вываливается еда»

«Я выжатый приезжал домой и просто рыдал, ведь я долго пытался убедить себя в том, что это вообще не происходило в моей жизни… Ну серьезно, вспоминать о том, что ты валялся парализованный и у тебя еда вываливалась изо рта, да ты еще и не мог разговаривать, такое себе. Такие мысли не приносят позитива. Легче думать о том, что ты живешь, работаешь, творишь», — рассказал артист в беседе с Марком Андерсоном, ведущим подкаста «Ниче святого».