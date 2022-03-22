Сплошной рок-н-ролл: как сложилась судьба Валерия Сюткина

22 марта фронтмену легендарной группы «Браво» Валерию Сюткину исполняется 64 года. В его жизни случалось всякое: и бешеная популярность, и молодые любовницы, и, наконец, тихое семейное счастье. Как он пришел к тому, что имеет сейчас?

Фото: Passion.ru Passion.ru

Любовь зрителей артист обрел в качестве солиста группы «Браво». С приходом Сюткина в коллектив хитами стали такие композиции, как «Вася», «Как жаль», «Я то, что надо», «Стильный оранжевый галстук». Позже Валерий принял решение начать сольную карьеру, и публика не потеряла к нему интерес.

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Сюткин не скрывает, что в молодости был ловеласом. По его словам, трудно было устоять перед девушками, которые сами шли к тебе в руки.

«Если рядом с нами оказывались прелестницы, это выглядело естественно. Моя совесть перед девушками абсолютно чиста. Все было хорошо до определенного времени, а потом как отрубило», — вспоминает музыкант.

Пришел момент, когда артист остепенился. Правда, первый брак Сюткина продлился недолго. С женой он прожил два года, зато успел за это время стать отцом. Дочь Елена продолжает общение со звездным родителем и после разлада в семье.

Вторую жену Валерий, по слухам, отбил у приятеля. В браке родился сын Максим, но после его появления на свет отношения затрещали по швам. Союз окончательно распался, когда музыкант встретил Виолу — юную костюмершу, которая пришла работать в «Браво».

Артист отмечает, что именно в третьем браке он осознал, что такое настоящая любовь.

«Когда я встретил Виолу, то получил шанс жить как джентльмен. Во-первых, она обаятельна, во-вторых, умна, в-третьих, она — человек, который стимулирует. Она — муза. У нас был роман, какой-то период я все совмещал, но не мог больше врать», — приводит слова Сюткина StarНit.

С Виолой Валерий живет душа в душу уже 30 лет. В 1996 году у пары родилась дочь, которую назвали в честь мамы Виолой. С годами любовь в союзе музыканта и костюмерши не угасла. В 2020 году у них родился еще один малыш. На тот момент Валерию было уже 62 года.

«В молодости все время хотелось побыстрее скинуть ребенка на родителей или нянь, а сейчас, наоборот, дорожу каждой минутой. Отказываешься от всего, только чтобы побыть рядом и наслаждаться, наблюдая, как он постигает этот мир. Так устроен человек: чем взрослее, тем мудрее, наверное», — высказался артист.