Тодоровский впервые вышел на связь после смерти Брик

Режиссер Валерий Тодоровский впервые вышел на связь в социальных сетях с момента смерти своей супруги. Он опубликовал в своем блоге фото актрисы.
Евгения Брик скончалась 10 февраля, Тодоровский прервал молчание. Никаких подробностей он писать не стал, а подписал кадр просто: «Женя».
Пользователи в комментариях выразили свои соболезнования режиссеру:
«Валера, примите мои глубочайшие соболезнования. Такая потеря...»; «Скорбим с вами! Она была необычайной и такой же останется в наших сердцах»; «Женя! Навсегда! Такая красота неимоверная! Солнце и тепло из ее глаз. Держитесь, Валера!»; «Как можно пережить потерю такого человека?! Скорбим неимоверно!»; «Светлая память Женечке! Сил вашей семье!»
Ранее сообщалось, что дочь Евгении Брик до сих пор не знает о смерти матери.