Тодоровский впервые вышел на связь после смерти Брик

«Валера, примите мои глубочайшие соболезнования. Такая потеря...»; «Скорбим с вами! Она была необычайной и такой же останется в наших сердцах»; «Женя! Навсегда! Такая красота неимоверная! Солнце и тепло из ее глаз. Держитесь, Валера!»; «Как можно пережить потерю такого человека?! Скорбим неимоверно!»; «Светлая память Женечке! Сил вашей семье!»