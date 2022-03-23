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1 час назад

Тодоровский впервые вышел на связь после смерти Брик

Мария Каткова

Режиссер Валерий Тодоровский впервые вышел на связь в социальных сетях с момента смерти своей супруги. Он опубликовал в своем блоге фото актрисы.

Тодоровский впервые вышел на связь после смерти Брик
Фото: РамблерРамблер

Евгения Брик скончалась 10 февраля, Тодоровский прервал молчание. Никаких подробностей он писать не стал, а подписал кадр просто: «Женя».

Пользователи в комментариях выразили свои соболезнования режиссеру:

«Валера, примите мои глубочайшие соболезнования. Такая потеря...»; «Скорбим с вами! Она была необычайной и такой же останется в наших сердцах»; «Женя! Навсегда! Такая красота неимоверная! Солнце и тепло из ее глаз. Держитесь, Валера!»; «Как можно пережить потерю такого человека?! Скорбим неимоверно!»; «Светлая память Женечке! Сил вашей семье!»

Ранее сообщалось, что дочь Евгении Брик до сих пор не знает о смерти матери.

Звёзды,Евгения Брик,Валерий Тодоровский,
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