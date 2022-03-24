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3 часа назад

Асмус рассказала о главной травме детства

Стелла Шмель

Актриса Кристина Асмус рассказала о своем детстве. Она отметила, что ее рано отдали в школу спортивной гимнастики, но воспоминания об этом периоде у нее далеко не радужные. Подробно о причинах своих переживаний она написала в своем Telegram-канале.

Асмус рассказала о главной травме детства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я профессионально занималась спортивной гимнасткой 10 лет
Меня эмоционально очень сломали и когда я родила дочку..в одном я была уверена точно - только не на гимнастику!!!!
Но моя родная сестра тренер и избежать пробного занятия в зале было невозможно))) Настя сама попросилась и ей очень нравится",

- отметила актриса (Орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены - прим. ред.).

Сейчас Кристина Асмус переживает, что ее дочь Настя Харламова заинтересовалась гимнастикой. Так как у актрисы не очень хорошие воспоминания, правда, деталей она рассказывать не стала, то у нее сомнения, что этот путь развития ее ребенка - верный.

В большой спорт, впрочем, Асмус и ее дочка идти не собираются, занимаются "для себя".

Ранее мы писали, что Асмус рассказала о травле из-за "Текста".

Звёзды,Кристина Асмус,
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