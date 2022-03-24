Асмус рассказала о главной травме детства

Актриса Кристина Асмус рассказала о своем детстве. Она отметила, что ее рано отдали в школу спортивной гимнастики, но воспоминания об этом периоде у нее далеко не радужные. Подробно о причинах своих переживаний она написала в своем Telegram-канале.
"Я профессионально занималась спортивной гимнасткой 10 лет
Меня эмоционально очень сломали и когда я родила дочку..в одном я была уверена точно - только не на гимнастику!!!!
Но моя родная сестра тренер и избежать пробного занятия в зале было невозможно))) Настя сама попросилась и ей очень нравится",
- отметила актриса (Орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены - прим. ред.).
Сейчас Кристина Асмус переживает, что ее дочь Настя Харламова заинтересовалась гимнастикой. Так как у актрисы не очень хорошие воспоминания, правда, деталей она рассказывать не стала, то у нее сомнения, что этот путь развития ее ребенка - верный.
В большой спорт, впрочем, Асмус и ее дочка идти не собираются, занимаются "для себя".
Ранее мы писали, что Асмус рассказала о травле из-за "Текста".