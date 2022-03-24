Солист «Иванушек» пожаловался на травлю невесты фанатами

Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко признался, что его невеста Дарья Тарасова, которой он осенью сделал предложение, подверглась травле от его фанаток в интернете.

Фото: Из личного архива Кирилла Туриченко Из личного архива Кирилла Туриченко

— Обидно, что люди ей гадости пишут. Она больше получает обидных слов. Даша просто не из сферы шоу-бизнеса, поэтому ей тяжелее. Она очень хорошая, воспитанная, чистая девочка, — приводит слова музыканта издание StarHit.ru.

39-летний Туриченко предложил Тарасовой руку и сердце в Африке. В настоящее время пара готовится к свадьбе.

Прошлый год был богат на события в жизни артиста: он стал одним из самых ярких участников шоу «Маска», благодаря чему получил новую волну популярности. В интервью «Вечерке» он рассказал об общении с поклонниками, непрофессионалах и «счастливом» числе.