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5 часов назад

Солист «Иванушек» пожаловался на травлю его невесты фанатами

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко признался, что его невеста Дарья Тарасова, которой он осенью сделал предложение, подверглась травле от его фанаток в интернете.

Солист «Иванушек» пожаловался на травлю невесты фанатами
Фото: Из личного архива Кирилла ТуриченкоИз личного архива Кирилла Туриченко

— Обидно, что люди ей гадости пишут. Она больше получает обидных слов. Даша просто не из сферы шоу-бизнеса, поэтому ей тяжелее. Она очень хорошая, воспитанная, чистая девочка, — приводит слова музыканта издание StarHit.ru.

39-летний Туриченко предложил Тарасовой руку и сердце в Африке. В настоящее время пара готовится к свадьбе.

Прошлый год был богат на события в жизни артиста: он стал одним из самых ярких участников шоу «Маска», благодаря чему получил новую волну популярности. В интервью «Вечерке» он рассказал об общении с поклонниками, непрофессионалах и «счастливом» числе.

Кирилл Туриченко родился 13 января 1983 года в Одессе. В юности участвовал в проекте «Утренняя звезда», первом сезоне «Народного артиста», играл главные роли в мюзиклах «Кентервильское привидение», «Силиконовая дура.net», Cats и рок-опере «Ромео и Джульетта». Полгода был на бэк-вокале в группе Smash!!. Сейчас выступает в составе группы «Иванушки International», параллельно занимаясь сольной карьерой.

Звёзды,Дарья Тарасова,Кирилл Туриченко,
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