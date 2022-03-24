Продюсер Ротару высказался о задержании ее сына и внука

София Михайловна уже почти месяц не выходит на связь в соцсетях. Директор Софии Ротару в разговоре с «Комсомольской правдой» рассказал об отношениях в семье певицы сейчас.

«Мы с ней из-за текущей ситуации уже давно не общались. И я даже боюсь ей звонить, поэтому не в курсе последних событий»,

— признался Сергей Лавров.

Накануне стало известно, что сына и внука Софии Ротару задержали на Украине. Руслан и Анатолий Евдокименко вместе с группировкой других мужчин пытались незаконно пересечь границу Украины и Молдавии у города Могилева-Подольского. Однако спустя время звездную семью отпустили домой, а какое решение вынесли правоохранительные органы, неизвестно.

Семья Ротару хранила молчание и не комментировала произошедший инцидент. Однако по сообщению Telegram-канала «НеМалахов», внук артистки все же вышел на связь. В личном блоге юноша разместил свое фото в стильном аутфите и лаконично подписал снимок цифрой 28 в честь своего дня рождения.

Ранее WMJ.ru рассказал, какое имущество в собственности у Софии Ротару. Подробнее об этом в нашем материале.