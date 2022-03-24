"Спотыкался, падал": Маршал рассказал о своей болезни

Певец Александр Маршал рассказал, как перенес тяжелую болезнь.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, около года назад в СМИ стали появляться сообщения о том, что у артиста диагностировано предынсультное состояние.

Врачи тогда диагностировали у певца нарушение функций мозга. Период реабилитации был непростым. О том, в каком состоянии на самом деле находился Маршал, он рассказал в беседе с "Пятым каналом".

"Спотыкался, падал. В общем, мозг отключается на какое-то время, и ты не координируешь себя".

Впрочем, беда не пришла к нему одна, и следом за этой напастью певца подкосил коронавирус. Маршал отмечает, что у него стала хуже память.

"Я заметил, что память стала немножко подводить. Пишу текст песни какой-нибудь, отвлекся на секунду и забыл, о чем хотел написать".

Маршал отметил, что его поддерживает его возлюбленная и его дети.