«Мультики про ЛГБТ пусть оставят себе»: Тимати высказался против «Диснея»

Российский рэпер Тимати в своих соцсетях заявил, что его дети не будут смотреть новые мультфильмы американской кинокомпании "Уолт Дисней".
"Мультики про ЛГБТ без пометки 18+ пусть оставят себе. Моим детям хватит золотой библиотеки старого Уолта Диснея", — заявил он.
Ранее американская компания создала рабочую группу, которая станет работать развитием и увеличением контента, связанного с ЛГБТ-комьюнити в мультфильмах.
В то же время "Рамблер" сообщал, что "Союзмультфильм" не будет переснимать свои мультфильмы. В частности, стало известно, что студия "Союзмультфильм" закроет проект восстановления советской анимации с помощью 3D-технологий. Последним мультфильмом, который все же будет переснят, станет «Умка».