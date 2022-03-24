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1 час назад

«Мультики про ЛГБТ без пометки 18+ пусть оставят себе»: Тимати не разрешит детям смотреть «Дисней»

Диана Товсепова

Российский рэпер Тимати в своих соцсетях заявил, что его дети не будут смотреть новые мультфильмы американской кинокомпании "Уолт Дисней".

«Мультики про ЛГБТ пусть оставят себе»: Тимати высказался против «Диснея»
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

"Мультики про ЛГБТ без пометки 18+ пусть оставят себе. Моим детям хватит золотой библиотеки старого Уолта Диснея", — заявил он.

Ранее американская компания создала рабочую группу, которая станет работать развитием и увеличением контента, связанного с ЛГБТ-комьюнити в мультфильмах.

В то же время "Рамблер" сообщал, что "Союзмультфильм" не будет переснимать свои мультфильмы. В частности, стало известно, что студия "Союзмультфильм" закроет проект восстановления советской анимации с помощью 3D-технологий. Последним мультфильмом, который все же будет переснят, станет «Умка».

Звёзды,Тимати,Уолт Дисней,Walt Disney,
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