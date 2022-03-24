«Мультики про ЛГБТ пусть оставят себе»: Тимати высказался против «Диснея»

Российский рэпер Тимати в своих соцсетях заявил, что его дети не будут смотреть новые мультфильмы американской кинокомпании "Уолт Дисней" .

В то же время "Рамблер" сообщал, что "Союзмультфильм" не будет переснимать свои мультфильмы. В частности, стало известно, что студия "Союзмультфильм" закроет проект восстановления советской анимации с помощью 3D-технологий. Последним мультфильмом, который все же будет переснят, станет «Умка».