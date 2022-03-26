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3 часа назад

Агутин в ходе выступления заявил, что в ситуации на Украине время расставит все по местам

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

Музыкант Леонид Агутин оценил ситуацию на Украине. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в Crocus City Hall, передает РБК.

"Время покажет": Агутин сделал заявление на концерте
Фото: Gazeta.ruGazeta.ru

"На все, что происходит сейчас, мы сможем адекватно посмотреть лишь спустя какое-то время, которое все расставит по своим местам. Со стороны. И оно и покажет. А сейчас всем нормальным людям хочется, чтобы побыстрее закончились военные действия", — сказал артист.

Ранее стало известно, что Генеральная Ассамблея ООН приняла западный проект резолюции по гуманитарной ситуации на Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте "Газеты.Ru".

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