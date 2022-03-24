Солист группы «На-На» вспомнил, как фанатки выцарапали на нем знак

«Когда я вышел в зал петь «Алену» со всем стадионом, там, в первых рядах, оказались девочки с острыми коготками, и они мне выцарапали на животе четырехпалый знак Zorro, который долго заживал, а шрамы так и остались», — рассказал солист группы Леонид Семидьянов в программе PROновости «Муз-ТВ».