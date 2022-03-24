Солист группы «На-На» вспомнил, как фанатки выцарапали на нем знак

Солист группы «На-На» рассказал интересную деталь из жизни группы.
Оказалось, фанатки группы однажды оставили на одном из солистов заметный шрам.
«Когда я вышел в зал петь «Алену» со всем стадионом, там, в первых рядах, оказались девочки с острыми коготками, и они мне выцарапали на животе четырехпалый знак Zorro, который долго заживал, а шрамы так и остались», — рассказал солист группы Леонид Семидьянов в программе PROновости «Муз-ТВ».
Напомним, продюсер Бари Алибасов создавал группу "по мотивам" легендарных The Beatles. Алибасов планировал, что в группе будет четверо харизматичных солистов, способных свести с ума поклонниц.
Самой популярной песней у группы «На-На» считается «Фаинам, задуманная Алибасовым как «однодневка». Однако песню ждал ошеломительный успех.
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