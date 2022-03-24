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48 минут назад

Расторгуев объяснил, как запрет на въезд в Латвию повлияет на его карьеру

Диана Товсепова

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев прокомментировал то, что власти Латвии запретили ему въезд на территорию страны.

Расторгуев объяснил, как запрет на въезд в Латвию повлияет на его карьеру
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, министерство культуры Латвии во главе с политиком Наурисом Пунтулисом признали персонами нон-грата российских деятелей культуры и искусства. В список вошло около 25 человек, чреди которых певцы Николай Расторгуев и Стас Михайлов, режиссер Никита Михалков, певица Полина Гагарина, телеведущая Тина Канделаки и другие российские звезды.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев заявил, что рассматривал бы Латвию в последнюю очередь, если бы собирался куда-то за границу.

«Как ограничения могут отразиться на моих выступлениях? Заявление министра культуры «карликовой страны» никак не повлияет на мою карьеру и выступления в России», ― считает он.

Музыкант также признался, что ситуация с "отменой" россиян по всему миру его расстраивает.

Ранее мы писали о том, что стало с Моргенштерном в Дубае.

Звёзды,Стас Михайлов,Тина Канделаки,Николай Расторгуев,Полина Гагарина,Никита Михалков,
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