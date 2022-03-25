7 звезд, которые уменьшили губы и не пожалели об этом

Последние несколько лет естественность держится в рейтинге самых горячих трендов. Девушки стали отказываться от филлеров и делать акцент на том, чем наградила природа. А знаменитости из нашего нового материала пошли дальше и решились на процедуру по уменьшению губ и не прогадали.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Оксана Самойлова

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Оксана Самойлова всегда подчеркивала, что не имеет ничего против косметологии, и активно пользуется ее услугами. Но даже она не смогла пройти мимо популярного тренда по исправлению «ошибок молодости». Многодетная мама поделилась результатами от процедуры по удалению геля из губ и сильно удивила поклонников. Вместо обещанного возвращения к натуральности у супруги рэпера возникла аллергическая реакция на препарат. К счастью, отек держался недолго и губы звезды немного, но все же уменьшились в объеме.

Маша Малиновская

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Телеведущая Маша Малиновская прославилась своей яркой внешностью и любовью к самосовершенствованию (особенно что касается внешности). Но в какой-то момент девушка перестаралась, а ее губы стали объектом шуток и источником проблем для знаменитости. После рождения сына блондинка пересмотрела свои взгляды на красоту и решилась на процедуру по уменьшению объемов губ. «А, да, и для уважаемых господ журналистов, что меня фолловят: да, я сделала операцию и вернула прежнюю форму губ!», — написала красотка, чем вызвала шквал комментариев.

Алекса

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Выпускница телепроекта «Фабрика звезд-4» когда-то пленила зрителей своей естественностью и юностью. Потом же в погоне за красотой Алекса увлеклась косметическими процедурами. Не обошла она вниманием и популярное у многих селебрити увеличение объемов губ гелем. Но вкупе с татуажем эффект получился скорее пугающий, чем впечатляющий. К счастью, сейчас молодая мамочка взяла курс на естественность и радует поклонников фотографиями, где губы не похожи на «раздутые пельмешки».

Екатерина Варнава

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Красотка Екатерина Варнава — мастер перевоплощений. Когда-то жгучая брюнетка с карими глазами, вот уже несколько лет радует образом голубоглазой утонченной блондинки. Звезда Comedy Woman призналась в одном из интервью, что тоже прибегала к процедуре по увеличению губ, но быстро разочаровалась результатом. На устранение последствий популярных уколов красоты у знаменитости ушло почти 3 года. Но результат явно того стоил!

Анастасия Решетова

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Модель Анастасия Решетова долгое время настаивала на том, что ее внешность является результатом правильного ухода и генетики. Однако позднее в своих социальных сетях призналась, что делала увеличение губ гелем и теперь мечтает вернуть им естественный объем. Девушка также поделилась в социальных сетях результатом после применения препарата по удалению геля. Но фолловеры все равно настаивают, что несмотря на то, что губы действительно смотрятся меньше, полностью к натуральному размеру они так и не вернулись.

Юлия Волкова

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Юлия Волкова также не смогла пройти мимо процедур по «улучшению» природных данных. Певица попала в руки неквалифицированных специалистов, и это привело к плачевным последствиям. Губы девушки приобрели неестественную форму, а гель начал разъезжаться. Это доставляло не только дискомфорт, но и портило внешность экс-«татушки». Знаменитость обратилась к длительной и дорогостоящей процедуре по удалению последствий неудачных инъекций. К счастью, ей удалось достигнуть желаемого результата.

Мария Погребняк

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Одной из трендсеттеров в области устранения «надутых» губ стала Мария Погребняк. Девушка на волне популярности инъекционной косметологии сделала процедуру по увеличению объема. Но уже через 10 лет поняла, что пора что-то менять. После публикации в своем микроблоге фотографии, где она запечатлена без «пельмешек», девушка получила массу комплиментов своей внешности. «Иногда меньше — точно лучше!», — писали ей восторженные подписчики.