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1 час назад

Коллега Брежневой рассказал о ее жизни с украинским олигархом

Даша Краснова

Вера Брежнева шесть лет была в браке с одним из богатейших людей Украины – миллионером Михаилом Киперманом. В это же время она встречалась с продюсером Константином Меладзе. Дочь родила от мужа, но в итоге все-таки ушла от олигарха к композитору.

Коллега Брежневой рассказал о ее жизни с украинским олигархом
Фото: социальные сетисоциальные сети

Концертный директор Кирилл Чибисов раскрыл подробности семейной жизни артистки. Его слова передает Mосковский комсомолец. По его словам, муж буквально осыпал Веру деньгами и бриллиантами. Он мечтал, чтобы его красавица-жена сидела дома и воспитывала детей.

"Любой артист — это немного сумасшедший человек. Для Веры сцена гораздо важнее семьи и мужа. На гастролях были постоянные конфликты Веры и Кипермана. Киперман считал, что она должна сидеть дома и воспитывать детей. У Веры с ним был договор - не более 4 концертов и гастрольных поездок в месяц", - рассказал Чибисов в интервью «МК».

Несмотря на достаток, Вера все равно рвалась работать. Мужу это не нравилось, он постоянно контролировал жену. Обеспечивал ей мигалки и охранников, а в Москве она перемещалась на простом такси. Страсти в браке накалялись. Киперман изводил Веру ревностью.

"Никто же не знает, что с ней там, на гастролях, происходило. Нет контроля. Киперман изводил ее ревностью. В итоге она все дальше и дальше отдалялась от него. С Константином у Веры получился творческий союз, как говорится, все в семью", - заключил Чибисов.

До этого мы рассказывали, как живет дочь Брежневой в Америке.

Звёзды,Константин Меладзе,Вера Брежнева,
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