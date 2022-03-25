Коллега Брежневой рассказал о ее жизни с украинским олигархом

"Никто же не знает, что с ней там, на гастролях, происходило. Нет контроля. Киперман изводил ее ревностью. В итоге она все дальше и дальше отдалялась от него. С Константином у Веры получился творческий союз, как говорится, все в семью", - заключил Чибисов.