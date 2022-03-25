Как жены звезд узнали об измене

Интрижку на стороне скрыть не удалось!

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Константин Меладзе

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Композитор прожил с женой Яной в браке около 20 лет. Слухи о неверности мужа ходили давно, но Яна отказывалась в них верить. Правду она узнала только из прессы. Папарацци запечатлели Константина и Веру Брежневу нежно целующимися. Тогда все сомнения у супруги Меладзе пропали. Женщина сразу же подала на развод.

Ярослав Бойко

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Актер уже много лет состоит в браке с хореографом из Вильнюса Рамуне Ходоркайте. В 2001 году у актёра родился внебрачный сын Ян. Появился он в результате романа Ярослава с актрисой Евгенией Добровольской. В интрижке актер сам честно признался жене. Она смогла его простить. Сегодня пара вместе, воспитывают двоих детей.

Артем Дзюба

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В 2015-м брак футболиста чуть не распался из-за грандиозного скандала. Накануне игры сборной России его засняли с телеведущей Марией Орзул целующимся в машине. Скандал стал широко известен, даже неугомонные фанаты "Спартака" не упустили случая выступить по этому поводу. А вот жена простила футболиста и даже родила ему сына. А спустя пять лет, в 2020 году кто-то из недоброжелателей решил круто подставить футболиста и слил в сеть видео интимного характера. И тоже с участием Марии Орзул. Но и на этот раз супруга простила Дзюбу.

Константин Ивлев

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С женой Марией они прожили в браке счастливо 20 лет и воспитывали двоих детей. Со стороны все было прекрасно. Пока один из фолловеров не сообщил ей о предательстве мужа, поделившись с ней пикантным видео, на котором шеф обнимался с другой девушкой.

«Да, это я подала на развод. Узнала, что у мужа два месяца была интрижка на стороне, прислали видео. Не думала, что это коснется меня. Ладно бы выбрал достойную женщину, а он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал!»

– отметила обиженная Ивлева.

Александр Буйнов

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