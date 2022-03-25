Как жены звезд узнали об измене

Интрижку на стороне скрыть не удалось!
Композитор прожил с женой Яной в браке около 20 лет. Слухи о неверности мужа ходили давно, но Яна отказывалась в них верить. Правду она узнала только из прессы. Папарацци запечатлели Константина и Веру Брежневу нежно целующимися. Тогда все сомнения у супруги Меладзе пропали. Женщина сразу же подала на развод.
Актер уже много лет состоит в браке с хореографом из Вильнюса Рамуне Ходоркайте. В 2001 году у актёра родился внебрачный сын Ян. Появился он в результате романа Ярослава с актрисой Евгенией Добровольской. В интрижке актер сам честно признался жене. Она смогла его простить. Сегодня пара вместе, воспитывают двоих детей.
В 2015-м брак футболиста чуть не распался из-за грандиозного скандала. Накануне игры сборной России его засняли с телеведущей Марией Орзул целующимся в машине. Скандал стал широко известен, даже неугомонные фанаты "Спартака" не упустили случая выступить по этому поводу. А вот жена простила футболиста и даже родила ему сына. А спустя пять лет, в 2020 году кто-то из недоброжелателей решил круто подставить футболиста и слил в сеть видео интимного характера. И тоже с участием Марии Орзул. Но и на этот раз супруга простила Дзюбу.
С женой Марией они прожили в браке счастливо 20 лет и воспитывали двоих детей. Со стороны все было прекрасно. Пока один из фолловеров не сообщил ей о предательстве мужа, поделившись с ней пикантным видео, на котором шеф обнимался с другой девушкой.
«Да, это я подала на развод. Узнала, что у мужа два месяца была интрижка на стороне, прислали видео. Не думала, что это коснется меня. Ладно бы выбрал достойную женщину, а он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал!»
– отметила обиженная Ивлева.
Будучи в браке с Аленой Гутман, у певца случилась курортная интрижка в Сочи. В результате романа с гражданкой Венгрии на свет появился ребенок. Долгие годы певец ничего не знал о внебрачном сыне. Пока однажды после концерта в Москве к нему не подошла женщина с подростком. И сделала признание в тот момент, когда жена Алена стояла рядом. Правда заверила, что не имеет никаких претензий. Как ни странно, супруга Александра простила ему неверность и даже сама предложила помогать Алексею. Ведь общих детей у пары нет.