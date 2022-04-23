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3 часа назад

Что стало с исполнителем хита девяностых “What Is Love?”

Мира Маркина

В мае 1993 года вышел дебютный сингл исполнителя Haddaway – “What Is Love?” – и сразу занял первые строчки чартов Европы. Музыкант записал еще серию хитов, а потом исчез. Что случилось с автором одной из самых популярных песен 90-х – читайте в материале “Рамблера”.

Что стало с исполнителем хита девяностых “What Is Love?”
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Нестор Александр Хаддавей (таково полное имя исполнителя) с детства увлекался музыкой. Он родился в Тринидаде, вырос в Вашингтоне, а стал звездой, когда жил в Германии. Нестор обожал музыку Луи Армстронга, но выбрал жанр “евродэнс”, когда начинал карьеру.

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В 24 года Нестор познакомился с продюсером музыкального лейбла Coconut. Результатом их сотрудничества стал сингл “What Is Love”, благодаря которому об исполнителе узнал весь мир. Песню продали тиражом в миллионы копий. Следующий сингл “Life” также понравился слушателям. Фанаты с нетерпением ждали, когда увидит свет первый альбом звезды. Сборник “The Album” (под таким простым названием он вышел) также хорошо раскупали. Однако уже к 1995 году стало очевидно, что повторить собственный успех музыканту вряд ли удастся.

Интерес к главному синглу артиста вновь возрос в 1998 году, когда в телешоу “Субботним вечером в прямом эфире” показали скетч ”Ребята из Роксбери”, по сюжету которого братья ищут девушек в ночном клубе, двигая головой в такт песне Нестора.

Кадр из телешоу "Субботним вечером в прямом эфире"

В полнометражном фильме “Ночь в Роксбери” с Уиллом Ферреллом хит также прозвучал. На короткое время песня вновь вернулась в чарты. Однако полноценным ренессансом карьеры Haddaway этот эпизод назвать нельзя. Нестор выпускал студийные альбомы в 2001, 2005 и 2011 годах, но они успеха не имели.

В 2010 году Эминем засэмплировал оригинальный вокал Нестора из “What Is Love?” в собственном хите “No Love”. И популярность исполнителя вновь немного выросла. На этой волне Haddaway выпустил сингл “Up&Up”, который вошел в топ-20 танцевального чарта Billboard, и даже отправился на гастроли. Вместе с Londonbeat, Snap и Ace Of Base состоялся тур “Возрождение 90-х”.

Помимо музыки Нестор Александр увлекается гольфом, автогонками (даже сам выезжает на трек). Некоторое время назад он играл в американский футбол за команду “Кельнские крокодилы”, живя в Германии.

У 57-летнего исполнителя есть свой Youtube-канал, на который подписано 174 тысячи человек. Менее года назад Нестор Александр опубликовал видеоклип на лирическую песню “And Now”. Значит, несмотря на отсутствие ошеломительного успеха, музыкант не бросил любимое дело.

Звёзды,Эминем,Уилл Феррелл,Луи Армстронг,
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