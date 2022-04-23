Что стало с исполнителем хита девяностых “What Is Love?”

В мае 1993 года вышел дебютный сингл исполнителя Haddaway – “What Is Love?” – и сразу занял первые строчки чартов Европы. Музыкант записал еще серию хитов, а потом исчез. Что случилось с автором одной из самых популярных песен 90-х – читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Нестор Александр Хаддавей (таково полное имя исполнителя) с детства увлекался музыкой. Он родился в Тринидаде, вырос в Вашингтоне, а стал звездой, когда жил в Германии. Нестор обожал музыку Луи Армстронга, но выбрал жанр “евродэнс”, когда начинал карьеру.

Видео дня

В 24 года Нестор познакомился с продюсером музыкального лейбла Coconut. Результатом их сотрудничества стал сингл “What Is Love”, благодаря которому об исполнителе узнал весь мир. Песню продали тиражом в миллионы копий. Следующий сингл “Life” также понравился слушателям. Фанаты с нетерпением ждали, когда увидит свет первый альбом звезды. Сборник “The Album” (под таким простым названием он вышел) также хорошо раскупали. Однако уже к 1995 году стало очевидно, что повторить собственный успех музыканту вряд ли удастся.

Интерес к главному синглу артиста вновь возрос в 1998 году, когда в телешоу “Субботним вечером в прямом эфире” показали скетч ”Ребята из Роксбери”, по сюжету которого братья ищут девушек в ночном клубе, двигая головой в такт песне Нестора.

Кадр из телешоу "Субботним вечером в прямом эфире"

В полнометражном фильме “Ночь в Роксбери” с Уиллом Ферреллом хит также прозвучал. На короткое время песня вновь вернулась в чарты. Однако полноценным ренессансом карьеры Haddaway этот эпизод назвать нельзя. Нестор выпускал студийные альбомы в 2001, 2005 и 2011 годах, но они успеха не имели.

В 2010 году Эминем засэмплировал оригинальный вокал Нестора из “What Is Love?” в собственном хите “No Love”. И популярность исполнителя вновь немного выросла. На этой волне Haddaway выпустил сингл “Up&Up”, который вошел в топ-20 танцевального чарта Billboard, и даже отправился на гастроли. Вместе с Londonbeat, Snap и Ace Of Base состоялся тур “Возрождение 90-х”.

Помимо музыки Нестор Александр увлекается гольфом, автогонками (даже сам выезжает на трек). Некоторое время назад он играл в американский футбол за команду “Кельнские крокодилы”, живя в Германии.