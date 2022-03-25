«Я горжусь, что русская»: Лопырева получила арабскую премию

Виктория Лопырева получила престижную международную премию — Emigala. Премия известна в арабском мире, знаменитостям присуждают разные звания за их заслуги. Девушка стала единственной россиянкой с подобной наградой.
«Ну, во-первых, я горжусь, что я единственная русская, которая удостоена этой премии. Во-вторых, я вспомнила историю о том, как в 21 год, когда я выиграла конкурс «Мисс Россия», у меня спросили: «Кто мой кумир?» Спрашивали пиарщики, чтобы понять, кого взять за прототип, чтобы со мной работать. Я ответила, что мне всегда нравилась леди Диана — образ, манера себя вести, желание помогать другим».
По словам Виктории Лопыревой, тогда ее убеждали, что она не станет знаменитой. Но сегодня она единственная в мире женщина, которую знают везде, где смотрят футбол. Свою награду она посвящает всем женщинам на планете.
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