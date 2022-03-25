«Я горжусь, что русская»: Лопырева получила арабскую премию

«Ну, во-первых, я горжусь, что я единственная русская, которая удостоена этой премии. Во-вторых, я вспомнила историю о том, как в 21 год, когда я выиграла конкурс «Мисс Россия», у меня спросили: «Кто мой кумир?» Спрашивали пиарщики, чтобы понять, кого взять за прототип, чтобы со мной работать. Я ответила, что мне всегда нравилась леди Диана — образ, манера себя вести, желание помогать другим».