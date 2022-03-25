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56 минут назад

«Мне тяжело, все рушится»: Муцениеце пожаловалась на сильную тревожность

WMJ.ruWMJ.ru

Актриса рассказала о своих переживаниях в личном блоге.

«Мне тяжело, все рушится»: Муцениеце пожаловалась на сильную тревожность
Фото: Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru, Starface.Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru, Starface.

Агата Муцениеце опубликовала в соцсетях новый влог, в котором рассказала, как переживает за происходящие вокруг события, и какая сильная у нее появилась тревожность.

«Я все это снимала до событий, произошедших в мире. Сами понимаете в последнее время не было настроения снимать. Сейчас тоже тяжело. Просто тяжело... Не понимаю, как люди так делают… Все рушится, мир рушится. Это очень плохо. Я хочу, чтобы все закончилось побыстрее и мы с вами снова могли летать друг к другу, обниматься, были спокойны за жизнь друг друга. Совет бабушки Агаты сейчас только один — если вы не сказали кому-то из близких, что вы их любите, то срочно это говорите, срочно обнимайте мам, детей, бывших мужей тоже. Всех, кого любите. Пока не поздно… Говорите о любви, пожалуйста. Я вас всех люблю», — рассказала Агата Муцениеце.

К слову, недавно мы писали, как дочь Заворотнюк пожаловалась на тревожное состояние. Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новые ответы на вопросы поклонников. Они поинтересовались моральным состоянием блогерши. Оказалось, что у нее тревожное состояние: «Последние дни проходят очень тревожно. Постоянно на связи с психологом. Мне сложно принять реальность».

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