«Мне тяжело, все рушится»: Муцениеце пожаловалась на сильную тревожность

Актриса рассказала о своих переживаниях в личном блоге.
Агата Муцениеце опубликовала в соцсетях новый влог, в котором рассказала, как переживает за происходящие вокруг события, и какая сильная у нее появилась тревожность.
«Я все это снимала до событий, произошедших в мире. Сами понимаете в последнее время не было настроения снимать. Сейчас тоже тяжело. Просто тяжело... Не понимаю, как люди так делают… Все рушится, мир рушится. Это очень плохо. Я хочу, чтобы все закончилось побыстрее и мы с вами снова могли летать друг к другу, обниматься, были спокойны за жизнь друг друга. Совет бабушки Агаты сейчас только один — если вы не сказали кому-то из близких, что вы их любите, то срочно это говорите, срочно обнимайте мам, детей, бывших мужей тоже. Всех, кого любите. Пока не поздно… Говорите о любви, пожалуйста. Я вас всех люблю», — рассказала Агата Муцениеце.
К слову, недавно мы писали, как дочь Заворотнюк пожаловалась на тревожное состояние. Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новые ответы на вопросы поклонников. Они поинтересовались моральным состоянием блогерши. Оказалось, что у нее тревожное состояние: «Последние дни проходят очень тревожно. Постоянно на связи с психологом. Мне сложно принять реальность».