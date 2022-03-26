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4 часа назад

Авербух рассказал о браке с молодой звездой «Папиных дочек»

Даша Краснова

Тренер по фигурному катанию Илья Авербух рассказал, как живет в браке с актрисой Елизаветой Арзамасовой.

Авербух рассказал о браке с молодой звездой «Папиных дочек»
Фото: кадр из передачикадр из передачи

«Понятно, что многих озадачивает разница в возрасте и понимание, что мы в разных точках жизни встретились. Может быть, это дает дополнительный драйв жить каждый день. Понимаешь, что все скоротечно», — заявил Авербух.

Мужчина назвал 27-летнюю Арзамасову светлым и солнечным человеком, который ему идеально подходит. Он также отметил,что при первой встрече им сразу захотелось быть вместе.

Напомним, что августе 2021 года супруги стали родителями. Для актрисы сын стал первенцем, у Авербуха есть сын Мартин от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

До этого мы рассказывали про фильмы о критичной разнице в возрасте.

Звёзды,Ирина Лобачева,Илья Авербух,
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