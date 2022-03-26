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3 часа назад

«Не приеду… И прошу прощения»: Литвинова поразила зрителей признанием

Даша Краснова

В настоящее время Рената Литвинова находится в Европе. И в ближайшее время актриса не планирует возвращаться в Россию. Недавно она сорвала гастроли в Санкт-Петербурге.

«Не приеду… И прошу прощения»: Литвинова поразила зрителей признанием
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

«31 марта и 1 апреля вместо заявленного ранее спектакля Ренаты Литвиновой «Звезда вашего периода» будет сыгран спектакль «Сирано де Бержерак». Купленные ранее билеты действительны», — сообщение опубликовано на сайте МХТ имени Чехова.

Литвинова решила объясниться перед растроенными зрителями и прокомментировать свой отъезд. Актриса попросила у всех прощения, но даты своего возвращения не сообщила.

«Так мечтала, мы с артистами так мечтали! О гастролях в Санкт-Петербурге, ждали показать спектакль «Звезда вашего периода» любимой публике. Не приеду… И прошу прощения у моих зрителей и у моих артистов. Спасибо вам за понимание… Я не пропадаю», — написала Рената.

Сейчас артистка находится в Бельгии со своей дочкой Ульяной от бизнесмена Леонида Добровского, котом Мишей и подругой Земфирой.

До этого мы рассказывали о фильмах про эмиграцию для тех, кто планирует уехать.

Звёзды,Рената Литвинова,
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