«Не приеду… И прошу прощения»: Литвинова поразила зрителей признанием

В настоящее время Рената Литвинова находится в Европе. И в ближайшее время актриса не планирует возвращаться в Россию. Недавно она сорвала гастроли в Санкт-Петербурге.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

«31 марта и 1 апреля вместо заявленного ранее спектакля Ренаты Литвиновой «Звезда вашего периода» будет сыгран спектакль «Сирано де Бержерак». Купленные ранее билеты действительны», — сообщение опубликовано на сайте МХТ имени Чехова.

Литвинова решила объясниться перед растроенными зрителями и прокомментировать свой отъезд. Актриса попросила у всех прощения, но даты своего возвращения не сообщила.

«Так мечтала, мы с артистами так мечтали! О гастролях в Санкт-Петербурге, ждали показать спектакль «Звезда вашего периода» любимой публике. Не приеду… И прошу прощения у моих зрителей и у моих артистов. Спасибо вам за понимание… Я не пропадаю», — написала Рената.

Сейчас артистка находится в Бельгии со своей дочкой Ульяной от бизнесмена Леонида Добровского, котом Мишей и подругой Земфирой.